Látványos bérkülönbségek vannak az egyes ágazatokon belül

Az átlagbért tekintve a legjobban fizető ágazatok közé tartozik a pénzügyi szektor és a távközlés is, az alkalmazottak között azonban itt is látványos különbségek vannak. A bankok esetében például a legjobban és legrosszabbul fizetett 10-10 százaléknyi alkalmazott bruttó átlagfizetése között 2388 eurós különbség van. A biztosítók esetében ugyanez eléri a 2595, a távközlési társaságoknál pedig a 2567 eurót.

A Platy.sk elemzői a legjobban fizető ágazatok mellett megvizsgálták a legrosszabbul fizetőket is. Ezek közül a legkirívóbb példát a textilipar szolgáltatja, ahol az alkalmazottak legkevésbé megbecsült alsó 10 százaléka kénytelen beérni 790 euró köri bruttó átlagbérrel, míg a felső 10 százalék átlagbére eléri a 2100 eurót. Hasonló a helyzet azonban a szállodák, éttermek, posták és szociális intézmények alkalmazottainak az esetében is, ahol a legrosszabbul fizetett alkalmazottak a minimálbért vagy ahhoz közeli összeget kapnak, míg a legjobban fizetettek bére 2 ezer euró körül mozog, kivéve persze a szociális ellátást, ahol ez ennél valamivel alacsonyabb. Továbbra is a rosszabbul fizető ágazatok közé tartozik azonban az iskolaügy is.

„Az alap-, a közép- és a főiskolák alkalmazottainak a havi bruttó átlagbére ugyan elérte az 1350 eurót, ez azonban csak az átlag. Az alkalmazottak tizede kénytelen beérni 900 eurós, vagy ennél is alacsonyabb bruttó fizetéssel”

– tette hozzá Melcerová.