Külön weboldalon teszik közzé a koronavírussal kapcsolatos összes információt

A virus-korona.sk oldalt az Országos Egészségügyi Információs Központ (NCZI) hozta létre – tájékoztatott hétfőn Diana Dúhová, a központ munkatársa.

Az koronavírusról, a betegség tüneteiről, a megelőző intézkedésekről szóló alapvető információk mellett az új weboldalon az aktuális helyzetről is tájékozódhatnak az érdeklődők. „A leggyakoribb kérdésekre is megtalálják a választ az emberek" - hangsúlyozta Peter Blaškovitš, az NCZI vezérigazgatója.

Az állampolgárok és az orvosok is itt találnak meg minden utasítást. Az NCZI közölte, hogy a weboldalon a karanténról is tájékoztatnak, világosan leírják, mikor kell otthon maradni, milyen helyzetben hogyan kell viselkedni. Az emberek válaszokat kapnak arra is, megfertőződhetnek-e az állatoktól, és hogy veszélyt jelent-e a vírus a terhes nőkre. Az orvosok ellenőrizhetik, mi a helyes eljárás, ha felmerül a COVID-19 megbetegedés gyanúja.

„Táblázat mutatja, hogyan alakul a fertőzöttek száma, valamint azt is, hány mintát vizsgáltak meg" – zárta Blaškovitš.

Az NCZI emellett bővítette a 0800 221 234-es információs vonalat, mintegy 200 orvostanhallgató működik együtt az ügyfélszolgálattal, angolul is tájékoztatnak.