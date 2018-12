Külföldről is megérkezik a bírság

A közlekedési miniszterek brüsszeli találkozóján a soros elnökséget betöltő Ausztria bejelentette, hogy létrejött az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti megállapodás az útdíjfizetés miatt kirótt büntetések beszedéséről. A jövőben minden ilyen büntetést behajthatnak, függetlenül attól, hogy melyik uniós országban történt a szabálysértés.

Az erre szolgáló EUCARISrendszer most csak néhány országban teszi lehetővé, hogy összesen nyolc kihágási típus esetében a külföldiektől is beszedjék a bírságot. Ezt folyamatosan az egész unióra kiterjesztik. „Most már csak arra várunk, hogy Brüsszelben egy formális folyamat végbemenjen, utána a saját jogrendünkbe is bevezethetjük az autópályák matrica nélküli használatáért kirótt pótdíjak külföldi behajtását“ – mondta Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter. A tárcavezető már 2016-ban kezdeményezett egyeztetéseket e témában. Az elmúlt két év azzal telt, hogy az elektronikus matricát nem használó, fizetőkapus rendszert működtető uniós államokat meggyőzzék.

A mostani megállapodás után egy átmeneti időszak következik, s végül minden állam csatlakozik a rendszerhez. Két évig tart, amíg a rendszert mindenki bevezeti, egyes országok ugyanis ragaszkodtak ehhez az időtartamhoz, hogy elő tudják készíteni a technikai feltételeket.

Szlovákia tárgyalni fog a szomszédos országokkal, hogy azok minél hamarabb csatlakozzanak a rendszerhez, és így az EUCARIS regionális szinten minél előbb működjön

Megegyeztek az uniós közlekedési miniszterek, más közlekedési szabálysértésekért kiszabott bírságokhoz hasonlóan az útdíj befizetésének elmulasztása miatt kiszabott bírságot is postázhatják majd külföldre.

A tervezett változásról megkérdeztük a Magyar Autóklub jogi szakértőjét is. A szervezet képviselője kiemelte, hogy ők mindig a jogkövető magatartásra igyekeznek ösztönözni az autósokat, ezért örülnek az intézkedésnek. Az Autóklub a külföldi pótdíjakkal kapcsolatban most is sok behajtási üggyel foglalkozik. Ezek gyakran abból adódnak, hogy az autósok a matrica megvásárlásakor rosszul tüntetik fel a járművük rendszámát. Az EUCARIS rendszer széles körű bevezetése még eltart egy ideig, de az autópályán matrica nélkül közlekedőket jelenleg is megbüntethetik, hiszen ha tetten érik őket, akkor a helyszínen a rendőr a pótdíj megfizetésére kötelezheti a szabálytalankodó autósokat. Ilyenkor a bliccelőnek fizetnie kell, ráadásul az évekkel ezelőtt elkövetett szabálysértésért is behajthatják a büntetést, ezért nem éri meg matrica nélkül autózni a fizetős útszakaszokon.

A pótdíjakat eddig jellemzően ügyvédi irodák segítségével próbálták meg behajtani az autópálya-társaságok, de a behajtás nem minden esetben volt jogilag tiszta.