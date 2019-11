Kresák is Druckernél kötött ki

Kresák a Denník N-nek elmondta, már hosszú ideje kifelé áll a rúdja a Híd frakciójából. „Aki követi a parlamenti munkámat, látja, hogy már az elejétől fogva távozóban vagyok“ – mondta a képviselő. Példaként több fontos parlamenti szavazást említett, amikor a Híd frakciójának többségétől eltérően voksolt. Döntését azonban azzal is indokolta, hogy a Híd az MKP-hoz is közeledni kezdett. Kresák számára ugyanis elfogadhatatlan az, ahogy az MKP például a Beneš-dekrétumokhoz, vagy a trianoni békeszerződéshez viszonyul. Ezen túl a pártnak a magyar kormányhoz fűződő viszonyát is problémásnak tartja. Kresák arról is beszélt, hogy az alkotmánybíró-választáskor Bugár Béla, a Híd elnöke, a koalíció fenyegetését közvetítette számára. Kresák ugyanis nem akart részt venni azon a szavazáson, ahol Robert Ficónak, a Smer elnökének az alkotmánybíró-jelöltségéről döntöttek. Kresák ugyanis maga is jelölt volt. „Ha nem veszek részt a bizottsági szavazáson, akkor nem fognak támogatni engem” – idézte fel a történteket Kresák.

A képviselő arról is beszélt, azért a a Tomáš Drucker nevével fémjelzett Dobrá voľbához csatlakozik, mert annak tagjaival és programjával egyetért. Kiemelte a pártba korábban belépő Lucia Kurilovskát, a rendőr-akadémia rektorát, valamint Cséfalvay Katalin és Martin Fedor parlamenti képviselőket, akik korábban szintén a Híd frakciójából léptek át a Dobrá voľbába. Kresák azt állítja, nem karrierépítési szándékkal lép be, hiszen Drucker pártjának két-három százalékos a támogatottsága. A Dobrá voľbába a közösségi oldalán azt írja, Kresák csatlakozásának nemcsak szakmai, hanem személyes hozadéka is van. A közleményben kiemelik, hogy Kresák a párt kiváló jogászainak csapatát gazdagítja.

Bugár Kresák távozásával kapcsolatban elmondta, sajnálja, hogy így válnak el útjaik, mert jó kapcsolatuk volt a képviselővel. Arra pedig, hogy Kresák azt állítja, a koalíció fenyegetését közvetítette számára, a Híd elnöke úgy reagált, ő csak arra figyelmeztette a képviselőt, hogy ha nem működik közre, akkor arra is számítania kell, hogy a koalíciós partner más ügyekben hasonlóképpen fog eljárni.

Grigorij Mesežnikov politológus úgy értékeli, hogy a Hídból távozó képviselő valószínűleg a politikai pályáját szeretné építeni, ezért léphet be Drucker pártjába. A szakember szerint azonban pont a Dobrá voľba a legkevésbé olvasható párt, kiemelte, nem tudni, ki finanszírozza. „Még annak ellenére is így van ez, hogy párthoz ismert és szakmailag elismert személyiségek csatlakoztak” – mondta Mesežnikov.

Kresák 2016-ban párton kívüliként a Híd jelöltlistáján indult a parlamenti választáson. A huszadikról a kilencedik helyre karikázták fel a nevét. Elsősorban az alkotmányjog a szakterülete, 1992-ben a Csehszlovák Alkotmánybíróság bírája volt, képviselte Szlovákiát az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt, de az ENSZ-ben és a szlovákiai ombudsman hivatalában is dolgozott. Először 1998-ban lett parlamenti képviselő.