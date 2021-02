Krajniak támogatja a Szputnyik beszerzését, Sulík szerint szükséges az engedély

„Támogatom, hogy minél több embernek segíthessünk, és hogy lehetőség szerint mindenki kiválaszthassa, mivel oltják be” – mondta Krajniak a szerdai kormányülés előtt. Emlékeztetett arra, hogy a járványügyi bizottság szakértői pozitívan értékelik, hogy többféle, köztük az orosz vakcinával is védekezhetünk a Covid-19-járvány ellen, és arra is rámutatott, hogy több pedagógus is jelezte az AstraZeneca oltás utáni mellékhatásokat. „Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter arról tájékoztatott bennünket, hogy sokan ezért nem akarják beadatni maguknak az AstraZeneca vakcináját, inkább a Szputnyikot” – mondta Krajniak.

Sulík megismételte pártja véleményét az orosz vakcinával kapcsolatban. „Ha Szlovákiában forgalomba akarják hozni az oltóanyagot, azt előbb vagy az Európai Gyógyszerügynökségnek, vagy az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatalnak kell jóváhagynia” – mondta Sulík.

Ján Mičovský (OĽaNO) mezőgazdasági miniszter azt mondta, meggyőződése, hogy az ország olyan oltást vásárol, amelynek minden tanúsítványa megvan. „Nem vagyok ennek a területnek a szakértője, de hiszek abban, hogy helyesen fognak dönteni. Fontos, hogy minél több ember megkapja a védőoltást” – mondta Mičovský. Andrej Doležal közlekedésügyi miniszter (Sme rodina-jelölt) közölte, meghallgatja a szakértők véleményét, annak alapján fog dönteni az orosz vakcináról.