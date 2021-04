Krajčí szerint a Szputnyik-szerződés előnyös és standard feletti kitételeket tartalmaz

Krajčí kijelentette, hogy a többi, regisztrált oltóanyag megvásárlásáról szóló szerződésekkel való összehasonlítás alapján mondja ezt.

„Figyelembe véve az Európai Bizottság által kötött többi vakcinaszállítási szerződést is, az a véleményem, hogy előnyös szerződésről van szó, standard feletti kitételekkel. Például ha az orosz fél nem szállítja le legalább a vakcinák 50 százalékát az adott hónapban, Szlovákia egyoldalúan elállhat a szerződéstől” - jelentette ki Krajčí.

A mellékhatásokkal kapcsolatos felelősségvállalásra vonatkozó kitételről kijelentette, hogy hasonlót tartalmaznak a bejegyzett oltóanyagokról szóló vásárlási szerződések is. „Miniszterként ezért a lehetséges mellékhatások miatti felelősséget az orvosokról áthelyeztem az államra” - tette hozzá.

Azt is kijelentette, hogy Szlovákiát nem fenyegeti büntetés. „Az én információim szerint semmiféle szankciók nem fenyegetik Szlovákiát. Oroszország hivatalosan belegyezett a szerződés nyilvánosságra hozásába” - válaszolta arra a kérdésre, ki vállalja majd a felelősséget az esetleges szankciókért.

Arra viszont nem adott magyarázatot, hogy az egészségügyi minisztérium miért nem fizetett időben a Szputnyik-vakcinákért, és ezért az oroszok később visszautalták az összeget. „Ezt a kérdést az egészségügyi minisztériumnak kell feltenni” - mondta Krajčí, aki március közepéig vezette a tárcát.

A Szlovákiában levő vakcinák így most is hivatalosan Oroszország tulajdonát képezik, mutatott rá Krajčí Vladimír Lengvarský (OĽANO-jelölt) jelenlegi egészségügyi miniszter kijelentésére hivatkozva. Krajčí arra a kérdésre sem válaszolt, hogy akkor most kinek a költségére tárolják Szentmihályfalván (Šarišské Michaľany) azokat a vakcinákat, amelyek nincsenek az ország tulajdonában. Erre is azt mondta, hogy a minisztériumot kell kérdezni.

Az egészségügyi minisztérium csütörtökön este (április 29.) hozta nyilvánosságra a Szputnyik-vakcinák megvásárlásáról szóló szerződést, amely 19 900 000 amerikai dollár értékű vakcinavásárlásról szól, áfa nélkül.

Vladimír Lengvarský pénteken kijelentette, nem tart szankcióktól, mivel a szerződés nyilvánosságra hozásába mindkét fél beleegyezett. A szerződés aláírásának körülményeivel kapcsolatban Lengvarský nem akart nyilatkozni. Nem válaszolt egyértelműen arra a kérdésre, hogy Szlovákia az eredeti terv szerint megvásárolja-e mind a 2 millió adag Szputnyik-vakcinát, vagy eláll a szerződéstől. „Még tárgyalni fogunk az orosz féllel, biztosan változni fognak egyes feltételek” - tette hozzá.

„Azt mondták, standard szerződésről van szó” - válaszolta Lengvarský az azt firtató kérdésekre, hogy mennyire előnyös a szerződés az ország számára.