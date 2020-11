Krajčí: A COVID-ágyak több mint fele még szabad

Marek Krajčí (OĽANO) egészségügy-miniszter szerint stabilizálódott a járványhelyzet Szlovákiában, és megállt a kórházban kezelt páciensek számának növekedése is. A COVID-19 betegséggel összefüggésben jelenleg mintegy 1800 beteget kezelnek kórházban, vagyis az átcsoportosított kórházi ágyak több mint fele még szabad.

A csütörtöki kormányülés után Krajčí elmondta: az ideális az lenne, ha sikerülne 500 alá csökkenteni a páciensek számát, akiket ilyen számban az infektológiai osztályokon is el tudnának helyezni. Hozzátette: a kórházak felkészültek arra is, hogy romlani fog a helyzet. Az ún. partneri segítség projektbe 13 állami kórház kapcsolódott be. Ezeknek az intézményeknek az alkalmazottai hajlandóak ott segíteni, ahol szükség van rájuk. „Úgy vélem, hogy a helyzet jelenleg jónak mondható” – jelentette ki a miniszter.

Krajčí arról is beszélt, hogy minden műtét előtt álló pácienst letesztelnek. Kéthetente antigén szűrővizsgálatnak vetik alá a kórházi alkalmazottakat is, valamint azokat a pácienseket, akik több mint egy hete kórházban vannak.

A miniszter megerősítette, hogy az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja várhatóan már péntektől (november 20.) közzé fogja tenni nem csupán a PCR tesztekkel, hanem az antigén tesztekkel azonosított új fertőzöttek számát is.