Peter Kovařík országos rendőrfőkapitány lemond

„Azért döntöttem így, mert az egész szakmai karrierem során, de főleg az elmúlt évben azért harcoltam, hogy növeljem az emberek rendőrségbe vetett bizalmát” – állapította meg. Nem tudja elképzelni, hogy ezentúl úgy legyen országos rendőrfőkapitány, hogy közben büntetőeljárás folyik ellene. „Függetlenül attól, hogy mi a véleményem erről a büntetőeljárásról, el kell fogadnom a jelenlegi helyzetet, amely szerint vádat emeltek ellenem” – közölte Kovařík.

Mint elmondta: el sem tudja képzelni, hogy milyen példát mutatna a kollégáinak, ha továbbra is megtartaná a posztját. Úgy gondolja, hogy mindenkire ugyanaz a mérce kell, hogy vonatkozzon. És ha a beosztottjairól is hasonlóképp döntene, akkor saját magával kapcsolatban is ugyanerre a megállapításra kell jutnia. A felmentését szeptember 15-re kérte. „Meg kell még oldanunk a pápa szlovákiai látogatását. A technikai és adminisztratív jellegű ügyeket is el tudjuk addig intézni“ – pontosított. Kovařík szerint még a másik félnek is alá kell írnia ezt a megállapodást.

„Vállalom a felelősséget a döntésemért, amelyet egy rendőrségi akció idején hoztam meg, és készen állok arra, hogy megvédjem magam – akár a bíróságon is. Az, ahogy a történteket leírták, szerintem nem bűncselekmény” – jelentette ki. Távozása után a rendőrség vezetését Kovařík szerint átmenetileg Jana Maškarová első rendőrfőkapitány-helyettesnek kellene átvennie.

A Pozsonyi Kerületi Ügyészség augusztus 26-án hivatali hatáskörrel való visszaélés és az igazságszolgáltatás akadályozásának bűncselekménye miatt büntetőeljárást indított Peter Kovařík országos rendőrfőkapitány ellen. Kovařík állítólag akadályozott egy folyamatban lévő letartóztatást, és az ezzel kapcsolatos büntetőeljárás menetét is, amely Matej Zeman és Peter Petrov terhelteket érintette. Kovařík elutasítja az ellene felhozott vádakat. Az ügyben panaszt nyújtott be.

Kovaříkot 2020 szeptemberétől bízták meg átmenetileg a rendőrség irányításával. Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter 2021. január végén nevezte ki őt országos rendőrfőkapitánnyá.