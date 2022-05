Kováčik ügyéről dönt a Legfelsőbb Bíróság

Folytatódik Dušan Kováčik volt speciális ügyész korrupciós pere – a Legfelsőbb Bíróság csütörtökre és péntekre tűzte ki a fellebbviteli tárgyalás időpontját, melyen részt vett maga Kováčik is. A volt magasrangú ügyész szabadsága és vagyona forog kockán.

Kováčik másfél évet töltött vizsgálati fogságban, majd márciusban a jogerős ítélet kihirdetéséig szabadlábra helyezték. A volt speciális ügyésznek azért kell bíróság elé állnia, mert azzal vádolják, támogatta a Takács-bűnbandát, érzékeny információkat szivárogtatott ki és kenőpénzt fogadott el. A Specializált Büntetőbíróság 14 év börtönbüntetést és vagyonelkobzást szabott ki büntetésként. Kováčik fellebbezett az ítélet ellen, a Legfelsőbb Bíróság nyilvános tárgyalás keretén belül dönt a sorsáról.

Kováčik tagad

A fellebbviteli tárgyalás kimenetele többféle lehet: a Legfelsőbb Bíróság megszüntetheti vagy megerősítheti az elsőfokú ítéletet, de akár módosíthat is rajta. Dönthet úgy is, hogy az egész ügyet visszautalja a Specializált Büntetőbíróságra. Kováčik elsősorban azt szeretné, ha teljes mértékben megszüntetnék a korábbi döntést, s felmentenék a vád alól. Ha ismét az elsőfokú bíróság elé kerülne az ügy, akkor azt kéri, a bazini Specializált Büntetőbíróság helyett a Besztercebányai Kerületi Bíróság asztalára kerüljön az eset. Továbbra is elutasítja, hogy segítette volna a Takács-banda tagjait, tagadja, hogy Ľubomír Kudlička, a bűnszervezet vezetője neki köszönhetően került volna szabadlábra.

Kováčik védőügyvédje még tavaly decemberben nyújtotta be a fellebbezést, azóta fokozatosan bővült az indoklás, a tárgyalás napjára pedig ezer oldalra gyarapodott. Peter Štift, a szenátus elnöke a tárgyalás elején megjegyezte, a fellebbezés nagyon terjedelmes, ezért nem fogják felolvasni az egészet, de írásban mindkét fél hozzáfér a dokumentumhoz.

Ellenérvek

A védelem további tanúk kihallgatását javasolja, hogy az egyes vallomásokat konfrontálják egymással, valamint újabb bizonyítékok megvizsgálását kéri, mint például a további személyek kihallgatásának leirata és a médiában megjelent cikkek. Kováčik érvelése szerint az egész nyomozás nem a törvénynek megfelelően zajlott, valamint rámutatott arra is, az egyes tanúk állításai nem állják meg a helyüket. Hangsúlyozta, a bíróság főként azokat a bizonyítékokat vette figyelembe, amelyeket az ügyész javasolt, a védelem által benyújtott bizonyítékokat pedig elutasították. Állítja, a bűnszervezet létezését sem sikerült eddig bizonyítani, a bíróság pedig olyan érveket használt, melyek esetében még nem született döntés az adott személy bűnösségéről. Megkérdőjelezte a hatóságokkal együttműködő tanúk szavahihetőségét, úgy véli, számos ellentét van az egyes tanúvallomásokban. A kenőpénz elfogadását illetően azt kifogásolta, nem volt pontosan meghatározva, milyen információkat adott ki törvénytelenül. A fellebbezésben kitértek arra is, az elsőfokú tárgyalásnak a nyilvánosság kizárásával kellett volna zajlani. „A bíróság megsértette az igazságos eljáráshoz való jogomat” – állítja Kováčik. Mindemellett azt is kritizálta a védőügyvéd, hogy nem lehetett változtatni a kihallgatások sorrendjén.

Az ügyben érintett a korábbi speciális ügyész felesége is – a vagyonelkobzás ugyanis nemcsak Kováčikot érinti – ő azonban személyesen nem jelent meg a tárgyaláson.

Michal Šúrek, a Speciális Ügyészi Hivatal (ÚŠP) ügyésze szerint a fellebbezés indokolatlan, ezért annak elutasítását javasolja.

(TASR, Aktuality.sk)