Kotlebáék nem mehetnek Fülekre

Az ĽSNS képviselői az európai parlamenti kampánysorozatuk egyik helyszínéül választották Füleket, de hivatalos megkeresés sem a helyi önkormányzathoz, sem a polgármesterhez nem érkezett. Agócs a tervezett találkozóról a Facebookról és a lakosoktól értesült. „Ha a párttagok mégis megjelennének, élére állok egy csendes tiltakozásnak, hiszen a városban nincs igény az uszításra” – mondta Agócs. A polgármester mellett kiállt párttársa, Sólymos László (Híd) miniszterelnök-helyettes is. „Támogatom Agócs Attila egyértelmű, szélsőségesekkel szembeni hozzáállását, amivel elérte, hogy a ĽSNS füleki nagygyűlése elmarad – írta az egyik közösségi portálon Sólymos. – Örülnék, ha több ilyen bátor polgármester lenne, aki szembe mer szállni a szélsőséges nézetek terjedésével.”

Az ĽSNS-es képviselők közösségi portálon hívták meg az embereket a találkozóra, amely kiváltotta a lakosság felháborodását. Helyszínnek az egyik városi panziót jelölték meg. Annak ellenére, hogy a panzióba tervezett akciót törölték, a városban folyamatosan kezdtek megjelenni a találkozót hirdető szórólapok. Agócs kijelentette, hogy ő semmiféle találkozót nem engedélyezett, hiszen hivatalos megkeresés nem is történt. Egy Facebook-posztban is reagált, amelyben kijelentette, nem engedi be városába az extrémizmust. „A lakosság 35 százaléka roma, és folyamatosan dolgozunk a felzárkóztatásukon. Tény, hogy vannak problémák, de elmondhatom, hogy élen járunk azok megoldásában. A Kotlebáékra jellemző expresszív kifejezésekre pedig nincs szükségünk. Szeretném, hogy a magyarok, a szlovákok és a romák békében élnének egymás mellett” – mondta lapunknak Agócs. Arról, hogy az ĽSNS tagjai mégis megjelennek-e a városban, nincs tudomása, hivatalos megkeresés továbbra sem érkezett hozzájuk, bár ha érkezett is volna, nem lehetne megakadályozni, hogy összegyűljenek az utcán.