Köszönjük olvasóinknak a támogatást!

A nyomtatott napilapok és a hírportálok készítésén egyaránt felkészült szerkesztőségi csapatok dolgoznak szerte a világban, és az információk beszerzése, feldolgozása mindenütt jelentős költségekkel jár. Ugyanakkor a papír alapú újságokkal ellentétben a kiadók általában ingyenesen bocsájtják hírportáljaikat olvasóik rendelkezésére. Az Új Szónál is ez az évtizedes gyakorlat.

Ez a rendszer eddig is törékeny volt, mert az online hirdetési bevételek általában nem fedezték a szerkesztőségi költségeket, a járvány pedig tovább nehezítette a sajtó helyzetét. A hirdetési források elapadtak, ezért minden kiadóvállalatnak újra kellett gondolnia gazdálkodását. Mi is tájékoztattuk az ujszo.com olvasóit arról, hogy az online média ingyenessége nehezen fenntartható. Miközben felhasználóink joggal várnak el friss, minőségi tartalmakat, széleskörű, hiteles tájékoztatást tőlünk, tisztában kell lenniük azzal, hogy mindez bizony sok költséggel jár.

Ezért az ujszo.com hírportált látogató olvasóinkat az elmúlt hetekben arra kértük, lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá a digitális kiadás működtetéséhez. Ahhoz, hogy továbbra is hiteles, gyors és hasznos információkkal tudjuk ellátni hosszú távon olvasóinkat, a kiadásokat fedező bevételekre van szükség. A szerkesztőségi függetlenség és a minőség záloga szintén a stabil, politikai befolyástól mentes anyagi háttérben rejlik. Az Új Szó Dél-Szlovákia egyetlen magyar nyelvű napilapja, és abban is egyedülálló, hogy helyi tudósítóin keresztül a teljes felvidéki magyarságot átöleli, képviseli híreivel.

Szívmelengető, hogy az elmúlt hetekben is sok olvasónk tartotta fontosnak az ellenőrzött, hiteles hírszolgáltatást, és több ezer euróval támogatta ez irányú munkánkat. Köszönjük hozzájárulásukat, és arra kérjük Önöket, lehetőségükhöz mérten továbbra segítsék az ujszo.com-ot. Minden euró számít! A beérkezett összegeket hírportálunk fejlesztésére, minőségi, az olvasók érdekeit védő, hiteles tájékoztatásukat segítő cikkek készítésére fordítjuk. Továbbra is számítunk Önökre, és Önök is számíthatnak ránk! Köszönjük, hogy velünk vannak.