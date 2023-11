„Kormánypárti képviselő nem fog magyar ügyekkel foglalkozni”

Ön a parlamenti választás után úgy nyilatkozott, megpróbál majd a magyarok hangja lenni a törvényhozásban. Ellenzékből hogyan lehet érvényesíteni a nemzetiségi közösség érdekeit?

Az ellenzéki politizálásnak természetesen megvannak a korlátai. Ahogy bármilyen törvényjavaslat, a magyar kisebbséget érintő indítványok esetében is érvényes, hogy mindig a kormánykoalíció jóakaratától fog függeni, hogy sikerül-e valamilyen jogszabályt átvinni. Az előző választási ciklusban volt rá példa, hogy a mi koalíciónk támogatott olyan törvényjavaslatot is, amely az ellenzék felől érkezett. Sőt, a 3. Fico-kormány idején is volt egy-két általunk előterjesztett ellenzéki javaslat, ami átment. Az ilyen törvények elfogadása tehát nem kizárt, de nem is biztos.

A mostani koalíció összetételét is fi gyelembe véve, mekkora esélyt lát arra, hogy a nemzetiségi kisebbségek számára fontos ügyek valamelyest előremozduljanak?

Nem látok a jelenlegi kormánykoalíció parlamenti padsoraiban egy olyan képviselőt sem, aki mondjuk a kisebbségek, a nemzetiségek témakörével, esetleg a magyar közösség problémáival foglalkozna. Mindhárom kormánypártban inkább szlovák nemzeti irányultságú politikusok vannak. Nem látszanak tehát azok a képviselők, akik az említett témákban egyáltalán aktívak lehetnének. Másrészt viszont azt is el kell mondani, hogy Robert Fico kormánya Magyarországon pozitív fogadtatást kapott Orbán Viktor magyar miniszterelnök részéről. Ez pedig szerepet játszhat abban, hogy az új kormánykoalíció, ha nem is lesz kifejezetten magyarbarát, de feltételezem, hogy nem lesz ellenséges a szlovákiai magyar közösséggel szemben.