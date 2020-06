Korčok: Trianon nem válhat olyan sziklatömbbé, amely eltakarja előlünk a jövőt

Korčok a trianoni békeszerződés aláírásának közelgő évfordulójára (június 4.) reagálva azt mondta, magyar partnerével „nagyon nyíltan” beszéltek Trianonról.

Eltérően látjuk ezt a történelmi mérföldkövet. (…) Ha ez a történelmi esemény nem is teremt egységet, azért még nem kell szétválasztania minket. Így kell kezelni Igor Matovič szlovák kormányfő kezdeményezését is, aki az évforduló előestéjén találkozik a szlovákiai magyar kisebbség képviselőivel. Szerintem ez – ha úgy tetszik – az empátia erős megnyilvánulása, és ugyanezt várjuk mi is Magyarországtól, éppen június 4-én, amikor a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról emlékezik meg