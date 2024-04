Korčok: Csalódott vagyok, de nem felejtem el, hogy a háború jelöltjének állítottak be

Korčok röviddel szombat éjfél előtt állt a kamerák elé, ekkor már világos volt, nem ő, hanem Pellegrini lesz az ország új köztársasági elnöke. Korčok gratulált Pellegrininek, majd arról beszélt, a Hlas elnökének független államfőnek kell lennie. „Bízom benne, hogy Peter Pellegrini olyan elnök lesz, amely nem utasításra cselekszik” – mondta. Majd megköszönte a választóknak a rá leadott szavazatokat, de köszönetet mondott az őt támogató politikai pártoknak és a kampánystábjának is.



Korčok a beszédében éles kritikát is megfogalmazott a vetélytársával szemben. „Szlovákiában úgy is államfővé lehet lenni, hogy az illető nem vezeti transzparensen a kampányát, senki sem tudja, hogy a számlájára honnan érkezett a pénz és ez senkit sem érdekel. Akik pedig a kampányt vezetik, mindezt részletkérdésnek tartják. Kiderült, hogy Szlovákia elnökévé lehet valaki úgy, hogy nem csak gyűlöletet kelt, felkorbácsolja az érzelmeket, az embereket a barikádokra szólítja, hanem a választást úgy nyeri meg, hogy az ellenfelét, vagyis engem a háború jelöltjeként állít be. Ezzel kapcsolatban egyet világosan ki szeretnék jelenteni: Ezt nem felejtem el önöknek” – hangsúlyozta Korčok. Majd arról beszélt a választást a magas részvételen túl, az emberekben keltett félelem és gyűlölet döntötte el. Illetve azt mondta, az ellenfele és a mögötte álló politikai erő fél a választóktól.

Az ellenzék által támogatott államfőjelölt szerint a mostani választási vereség ellenére tovább kell dolgozni az ország építésén, illetve megoldást kell találni arra a problémára, hogy a fiatalok tömegesen hagyják el az országot. „Építsük újra az országhoz fűződő viszonyunkat” – tette hozzá. Jelezte, hogy elemezni fogják a kampányát és az esetleges hibákat. Hozzátette, kiáll amellett, amit a kampány során mondott. Arról azonban az eredményvárón nem beszélt, hogy a továbbiakban is vállal-e politikai szerepet.



Az ellenzék államfőjelöltje arról is beszélt, bár már úgy tűnt, hogy Szlovákia helye a világban, az Európai Unióhoz (EU) és a NATO-hoz való tartozás magától értetődő, de kiderült, hogy ez mégsincs teljesen így. Problémának látja, hogy az ország EU-hoz és a NATO-hoz való tartozását egyesek nem merik nyíltan beismerni, ahogy a jogállam fontosságáról sem beszélnek.



Korčok a beszéde végén a színpadra szólította a családját, feleségének megköszönte, hogy a kampány megterhelő időszakában is kitartott mellette. A pódiumon ott állt mellette két fia is. A beszéde után pedig az eredményváró helyszíne, a pozsonyi történelmi vásárcsarnok előtti térre ment, ahol szimpatizánsainak kisebb tömege várta. Korčok az egyik utcabútorra felálva rögtönzött beszédet mondott, ahol arról beszélt, elfogadhatatlan dolog, ha valaki a polgárokat a háború rémével fenyegeti. Hangsúlyozta, hogy elismeri Pellegrini demokratikus győzelmét, de azt is kiemelte, hogy messze nem az egész ország támogatta a Hlas elnökét.