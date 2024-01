Korčok a magyar szavazatokra is számít

Korčok kampány-szlogenje így hangzik: Együttműködés, tapasztalat, a haza szolgálata. Érsekújvárban arról beszélt, az elnöki tisztségre úgy tekint, mint az állam és a haza szolgálatára.

„Az elmúlt időszakban ezt a szót: haza és a belőle képzett hazafiasság szavak jelentését elrabolták”

– mondta Korčok azzal, szerinte olyan emberek sajátították ki maguknak a fogalmat, akik nagyon magasan lengetik zászlójukat és a szlovák állam jelképeit.

„Úgy vélem, kicsit mi is hibásak vagyunk, amiért hagytuk, hogy az olyan szavakat, mint a haza és a hazaszeretet politikai eszközökké formálják”

– mondta az államfőjelölt. A haza szolgálatát szerinte csak úgy lehet teljesíteni, ha őszinték vagyunk és bevalljuk, Szlovákia nagyon rossz állapotban van.

Úgy véli, a problémák elfedése helyett dolgozni kell.

„Az én hozzáállásom a hazához és a hazaszeretet értelmezésem nem kirekesztő, hanem olyan, hogy bárkinek, aki Szlovákiában él, az országhoz tartozás valamiféle érzését kell, hogy adja”

– jelentette ki.

Az államfőjelölt ezt annak kapcsán mondta, hogy kampánya egyik eseményét épp Érsekújvárban, egy olyan városban tartotta, ahol nagyobb arányban élnek magyarok.

Utalások Forróra

Korčok több utalást is tett a nemzetiségi jelöltek kapcsán. Szerinte bizonyos személyek ökölbe szorított kézzel mondják azt, hogy a nemzetiségeknek saját jelölteket kell állítaniuk. Úgy véli azonban, az a jó jelölt, aki beszél azokról a dolgokról is, amik jól működnek, de azokról is, amik nem működnek egyáltalán. Kijelentette, a nem működő dolgokat szerinte nem lenne szabad zászlókkal beborítani és szimbólumokkal elfedni. Az államfőválasztáson nemzetiségi jelöltnek számít Forró Krisztián, a Szövetség elnöke.

Nem vagyok hungarofób

Korčok arról is beszélt, amikor külügyminiszter volt és elhatárolódott olyan történésektől, amelyek nem gyümölcsözőek a külpolitika számára, hungarofóbot csináltak belőle és helytelenül ábrázolták úgy, mint olyan embert, akinek problémája van a magyarokkal. Elmagyarázta, hogy akkor is és most is Magyarország politikájától határolódott el, ami pedig egyáltalán nem befolyásolja azt, ahogyan a szlovákiai magyarságot látja. Az elnökjelölt arról is beszélt, ezek a billogok azért esnek neki rosszul, mivel semmilyen szinten nem tűri a gyűlöletet sem a politikában, sem máshol.

„Én nem tudok gyűlölni”

– mondta azzal, hogy még a politikában sem tolerálja a gyűlöletkeltést, még Peter Pellegrinivel (Hlas) és Robert Ficóval (Smer) szemben sem.

A szlovákiai magyarokat saját elmondása szerint lojális állampolgároknak tekinti, akiknek kötődésük és véleményük van a szlovákiai ügyekkel kapcsolatban és ezek mellett kötődnek a magyar nemzeti identitásukhoz is. Az államfőjelölt ezt tiszteletben tartja.