Kollár: Szlovákiában nincs mód valamiféle közép-európai identitás kialakítására

A találkozó Magyarország V4-es soros elnökségének felvezetése, a témák között pedig a közép-európai identitás és a kulturális örökség védelme is szerepel.

„Nem kell valamiféle új identitást kialakítanunk, hiszen mindannyiunknak megvan a maga saját identitása. Meg kell őriznünk a regionális, nemzeti identitásunkat, minden szokásunkkal, népművészetünkkel, dalainkkal, verseinkkel, meséinkkel együtt, és emellett egy közös európai identitást építhetünk. Úgy vélem, ez a helyes út, de hogy kialakítsunk valamiféle egységes, regionális visegrádi identitást, arra szlovák részről nincs mód. Nagyon fontos, hogy az EU összes tagállama őrizze a gyökereit, múltját, történelmét, kultúráját és így gazdagítsa a közösséget” - tette hozzá a szlovák parlament elnöke.

Kollár megerősítette, hogy a tanácskozáson Kövér László magyar házelnök szorgalmazta a közös identitás kialakítását. „Van közös történelmi múltunk, ezt senki sem tagadja, de én úgy vélem, a V4-es országokat a közös érdekeiknek kell összekötniük, ilyen volt a migráció elutasítása, az integráció, az EU bővítése a Nyugat-Balkánnal, ezeknek kell összekötniük bennünket, nem valamiféle kitalált identitásnak” - tette hozzá.

A szlovák házelnök megjegyezte, hogy jó a V4-es házelnökök kapcsolata, nagyon jól megértik egymást. „Kövér úrral is, én nagyon tisztelem. De Szlovákiát képviselem és mindig a szlovák érdekeket fogom védeni. A szlovák külpolitikai fellépés hosszú ideje egységes. Ha kijelent valamit a szlovák külügyminiszter, azzal a parlament és a kormány is teljes mértékben azonosul, és úgy gondolom, a köztársasági elnök asszony is” - válaszolta Kollár a TASR Kövér László vitatott kijelentéseire vonatkozó kérdésére.

Az Európai Uniót azok teszik tönkre, akik Magyarországtól akarják most megvédeni, mondta az elmúlt hétvégén Kövér, és azt is kijelentette, ha most lenne népszavazás Magyarország EU-csatlakozásáról, akkor nemmel szavazna.

Ivan Korčok szlovák külügyminiszter erre szerdán úgy reagált: nagyon meglepték ezek a mondatok. „A V4-en belül is alaposan meg kell vitatnunk, hogyan látja most az Európai Uniót Magyarország, tekintettel a déli szomszédunktól az utóbbi időben érkező nyilatkozatokra. Én merőben eltérő nézeteket vallok az Európai Unióról” - hangsúlyozta a szlovák külügyminiszter.