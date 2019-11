Kočner titkos alkuja Ficóval: „Ha nem lesz nyugalmam, te nem leszel miniszterelnök!”

„Michal Suchoba, vasárnap 20.30, a Koliba étterem előtti parkoló” – kezdődik a felvétel, amelyen később az hallható, hogy Suchoba figyelmezteti Marián Kočner vállalkozót, hogy a 4,2 milliós összeg, amellyel meglopta az államot, nincs rendben, és ha nyugalmat szeretne magának, fizessen.

Kočner erre azt feleli, hogy hajlandó fizetni ugyan, de nem sokat, mert Ficóval mindent megbeszélt már.

„Én már akkor is mondtam Robónak, ahogy most neked, szemtől szemben, és amikor megtettem azt, amit megtettem, hogy megnyerje a választást: amíg ez a kormány irányít, nyugalmat szeretnék, és nem szeretném, hogy bármilyen f****p belémkössön, akár a rendőrség, akár az adóhivatal, akár az ügyészség. Ő pedig megígérte, hogy így lesz. Erre én azt feleltem, ha mégsem, akkor te nem leszel miniszterelnök, mire ő azt felelte, tudja”

– hangoznak el a felvételen a vállalkozó szavai.

Kočner ezután így folytatja: „Tudja jól, hogy azért lehet kormányon, mert én egymásra uszítottam az akkori miniszter asszonyt és a házelnököt” – a vállalkozó ezzel arra utal, hogy Richard Sulíkot az otthonába invitálta, ahol beszélgetésüket felvételen rögzítette, majd pedig nyilvánosságra hozta azt. Sulík a felvételen negatív véleményt formált Iveta Radičováról.

Suchoba ezután arra emlékezteti Kočnert, hogy „vagy öt emelettel lejjebb vagyunk Ficótól”.

„Nekem nem gond, hogy figyelmeztessem, de ez l***r, nem éri meg. Nekem úgy a jó, ha ő ott van, mert akkor nekem is nyugtom van. Valahol el vannak téve olyan dolgok, amikről ő is tud. Valamikor nálam találkoztak, nem mondom el, hogy ki és hol, ahogy azt sem, mit intéztem Robóval, de jelenleg én vagyok a világon az egyetlen, aki az eredeti Gorilla-felvételek birtokában van. Az egyetlen, és ezt ők is tudják. Soha nem kerül nyilvánosságra, ha nekem nyugtom lesz, így egyeztünk meg Robóval” – mondja Kočner.

(Denník N)