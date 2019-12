Kočner tagadja, hogy a Threema-üzenetek az ő telefonjából származnak

A telefont Peter Tóth korábbi SIS-ügynök adta át a rendőrségnek, de Kočner azt is kétségbe vonja, hogyan jutott Tóth a telefonhoz.

„A telefon nem az enyém, nem is volt, olyan dolgok vannak benne, amiket én soha nem írtam le.“

- mondta Kočner a bíróságon az egyedi kialakítású iPhone X telefonról, melybe az M. K. monogramot gravírozták.

Kočner kétségbe vonta azt is, hogy jutott Tóth a telefonhoz. Szerinte erről a különböző vallomásokban különböző verziók szerepelnek.

Daniel Lipšic, a Markíza televízió jogi képviselője mindezt hazugságnak nevezte. Elmondta, ismeri Tóth tanúvallomásait, azokat is, amelyeket a váltókkal, és azokat is, amelyeket a Kuciak-gyilkossággal kapcsolatban tett.

Kedden a szenátus előtt Lipšic felolvasta a Marian Kočner és védőügyvédje, Michal Mandzák közötti WhatsApp-kommunikációt. Ugyanazon a napon írtak egymásnak a váltókkal kapcsolatosan a szakértőkről is, amikor Markiza-váltók meghamisítása ügyében tanúvallomását tett. Mandzák tagadta ezt, és rámutatott, hogy a jegyzőkönyvben kétféle kommunikációról van szó, és az egyikben nem említik a szakértő nevét. Lipšic ezt egy lehetséges szinkronizálási hibának véli, mivel a rendőrség két telefont kapott Tóthtól, és mindkettőre telepítve volt a WhatsApp.

„Láthatjuk, hogy a vádlott próbál másokra hivatkozni, köztük erre a szakértőre, és ez a kommunikáció megmutatta, hogy miért"

- mondta Ján Šanta, a Speciális Ügyészség ügyésze. Megkérdőjelezte a vádlottnak a telefonok lefoglalásával kapcsolatos kijelentéseit is, amit Lipšic is megerősített.

„Számos kriminalisztikai jelentés és szakértői vizsgálat is ellentmond annak, amit Marian Kočner állít” - tette hozzá.

Marian Kočnert és Pavolt Ruskót azzal vádolják, hogy Štefan A. vádlottal közösen négy hamis váltót készítettek, melyeket aztán a fizetési meghagyásokhoz mellékeltek.

Marian Kočner ellen a Kuciak-gyilkosság ügyében is vádat emeltek, továbbá a Gatex-ügyben is vádlottként szerepel hűtlen vagyonkezelés miatt. Pavol Ruskót azzal is vádolják, hogy ő rendelte meg Sylvia Klaus-Volzová meggyilkolását.