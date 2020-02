Kočner szavazhat a rács mögött a politikus haverjaira, ha akar

A mostani választáson már a maffiózók és a sorozatgyilkosok is szavazhatnak, és leadhatják voksukat a vizsgálati fogságban levő vádlottak is.

Pozsony | A mostani választáson már a maffiózók és a sorozatgyilkosok is szavazhatnak, és leadhatják voksukat a vizsgálati fogságban levő vádlottak is.

2017-ig a különösen súlyos bűncselekmény elkövetése miatt elítélt bűnözőket a közügyektől is eltiltották, tehát elveszítették szavazati jogukat, az Alkotmánybíróság azonban ezt alkotmánysértőnek találta. Ezért módosították a törvényt, és csak egy okot hagytak meg a szavazati jog megvonására, ez pedig a személyi szabadság törvényi korlátozása a közegészség védelme céljából. Jelenleg 56 életfogytiglanra ítélt rab van az országban, de ők is leadhatják a voksukat. Köztük van Tibor Polgári, az 1991-es lipótvári börtönlázadás egyik vezetője, vagy a nyolc nő és egy fiú meggyilkolása miatt elítélt Ondrej Rigo, továbbá az öt ember meggyilkolása miatt elítélt Jozef Slovák. Az egykori alvilági vezérek, például Mikuláš Černák, Alojz Kromka, Robert Lališ Kýbel, Ivan Cupper vagy Branislav Adamčo is élhet a választójogával.

Összesen 10 332 fogvatartott adhatja le a voksát, közülük 1675-en vizsgálati fogságban vannak, ügyükben még nem született ítélet, de ők is szavazhatnak.

A 2016-os választáson csak 4,73%-os volt a részvétel a börtönökben, akkor összesen 8522 rab szavazhatott.

Az országban 18 büntetés-végrehajtási intézet van. A börtönökben nem lehetett kampányolni, röplapokat beküldeni vagy plakátokat kiragasztani, de a választással kapcsolatos rádió- és tévéműsorokat hallgathatták, nézhették az elítéltek. Akinek van rá pénze, annak saját rádiója és tévéje lehet a cellájában, és újságokat is előfizethet.