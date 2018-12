Kočner a börtönből üzengetett

A besztercebányai Specializált Büntetőbíróság holnap dönt arról, hogy szigorítják-e Kočner őrizetét. A szigorítást a váltóhamisítási ügyet felügyelő ügyész, Ján Šanta kérte. Bár az ügyészség az őrizet szigorításának okáról nem kívánt nyilatkozni, több újságíró, köztük a Denník N szerkesztői is egy névtelen forrástól azt az információt kapták, hogy Kočner a közelmúltban cetlikre írt üzeneteket adott át a védőügyvédjének.

Az üzenetek arra vonatkozó utasításokat tartalmaztak, hogy a nagyvállalkozó munkatársa, Peter Tóth, korábbi újságíró és titkosszolgálati munkatárs, mely közszereplőknél járjon közbe Kočner szabadon engedése érdekében. Az üzeneteket a nagyvállalkozó még valószínűleg az előtt próbálhatta meg elküldeni, hogy a Kuciak-gyilkossággal kapcsolatban őrizetbe vették volna a Alena Zsuzsovát.

A levelek elküldéséről szóló bizonyítékokat a Denník N szerint Tóth adta át a rendőrségnek, amikor a gyilkossági üggyel kapcsolatban vallomást tett. Tóth most az ügy miatt a védett tanú státuszát élvezi. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) tegnap elismerte a nagyvállalkozó üzeneteinek létezését, a hatóság szerint november 26-án foglalták le a dokumentumokat.

A szerkesztőségeknek eljuttatott névtelen levélben az áll, hogy Kočner többek közt Robert Fico volt kormányfőnek, Robert Kaliňák volt belügyminiszternek üzent a börtönből. A címzettek között állítólag még Ján Počiatek, a Fico-kormány korábbi minisztere, Norbert Bödör nyitrai vállalkozó és Dušan Kováčik speciális ügyész is szerepel. Azt a Denník N is hangsúlyozza, egyáltalán nem biztos, hogy a fenti közszereplők a nekik címzett üzeneteket meg is kapták, mint ahogy az sem, hogy közbenjártak volna Kočner érdekében.

Az újságíróknak eljuttatott információk között az is szerepel, Kočner arra kérte Ficot, hogy Mojmír Mamojka korábbi smeres parlamenti képviselő és jelenlegi alkotmánybírón keresztül érje el a szabadon bocsátását. Mamojka egyébként korábban Kočner őrizetben tartása mellett döntött.

A szerkesztőségekbe eljuttatott névtelen levél szerint Kočner ügyvédje, Andrej Šabík továbbította a nagyvállalkozó üzeneteit Tóthnak. Az ügyvéd ezt azonban tagadta. Az ilyen üzenetek továbbítása egyébként bűncselekmények számít – írja a Denník N. Kočner állítólagos üzenetei között például utasítások szerepelnek arra vonatkozóan, hogy miként hiteltelenítsék el a vállalkozó váltóhamisítási ügyét vizsgáló ügyészt, Šantát. Az internetre egy olyan hangfelvétel került fel, amelyben Šanta újságírókkal a váltóhamisítási ügyben eljáró bíróról, Roman Púchovskýról beszél. Ő az, aki ma Kočner őrizetének szigorításáról dönt.

A névtelen levél szerint Kočner üzeneteivel kapcsolatban a rendőrség is hibázott. Eszerint a hatóság nem minden lefoglalt üzenetet adott át az ügyészségnek. A rendőrség azonban határozottan elutasítja, hogy bizonyítékokat titkolt volna el. Az újságíróknak eljuttatott névtelen üzenetben említett Kováčik speciális ügyész a Denník N-nek azt mondta, csak az után nyilatkozik a felmerült kérdésekről, hogy beszélt az ügyet felügyelő ügyésszel.

A sajtóban megjelenti információkra a miniszterelnök Peter Pellegrini (Smer) is reagált. Elmondása szerint vele senki nem próbált Kočner ügyben kapcsolatba lépni, ugyanakkor beszélni fog Denisa Saková belügyminiszterrel, akinek neve szerepel a szerkesztőségekbe eljuttatott névtelen üzenetben.

Saková elmondta, hogy a médiából szerzett tudomást az ügyről. „Senki nem próbált meg nyomást gyakorolni rám annak érdekében, hogy befolyásoljam a nyomozás menetét " – jelentette ki azokkal az információkkal kapcsolatban, melyek szerint a NAKA a miniszter utasítására eltitkolt egyet a levelek közül.

Gál Gábor igazságügy-miniszter (Híd), aki az Igazságügyi Rendészetért és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Karért (ZVJS) is felel, elmondta: „Úgy gondolom, hogy elég információval rendelkezünk, nem kerüli el a figyelmünket semmi. Sok informátorunk van, így az ellenőrzésünk alatt tartjuk a dolgokat" – jelentette ki Gál.

Kočner jelenleg a Markízával kapcsolatos, 70 millió euró értékű váltók miatt van előzetes letartóztatásban.