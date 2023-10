Koalíció: Pellegrini lehet a mérleg nyelve

Ha pusztán az eredményeket nézzük, kézenfekvőnek tűnhet egy Smer, Hlas, SNS kormány, ami 79 parlamenti mandátumot jelentene. Ezen számú mandátum azonban nem elég az alkotmányos többség megszerzéséhez, amihez ugyanis 90 székre lenne szükség. Tóth ezt a koalíciót látja a legvalószínűbbnek, szerinte a pártok történelmi múltja is jó alapokat ad a lehetséges együttműködéshez. A politológus azonban nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy Peter Pellegrini, a Hlas vezetője hosszabb távon inkább egy jobboldali koalíciót preferálna, amelyben a Hlas mellett a Progresszív Szlovákia (PS), a KDH és az SaS kapnának helyet. Ha Pellegrini pártja mégis a progresszívek felé húzna, azt választóinak nagy része határozottan elítélné, vélekedik a politológus. Fontos megjegyezni, hogy egy ilyen koalíció létrejöttéhez arra lenne szükség, hogy Michal Šimečka, a PS elnöke kapja a kormányalakítási jogot, ami nem túl valószínű, mivel Zuzana Čaputová államfő már korábban kijelentette: a választás győztesének adja azt. Tóth hozzáteszi, hosszabb távon talán mégis a PS-el közös koalíció lenne a kedvezőbb a Hlas számára, hiszen, ha Ficoékkal lépnek kormányra, megvan az esélye annak, hogy Pellegrini volt főnöke ledarája a gyengébb szociáldemokrata pártot.

Pellegirni dönt

Előfordulhat egy olyan forgatókönyv is, amelyben mondjuk a Hlas képviselői nem lennének hajlandók az SNS-el koalícióra lépni. Fontos tudni ugyanis, hogy az SNS listájáról olyan képviselők kerülnek a törvényhozásba, mint Rudolf Huliak, Martina Šimkovičová vagy Roman Michelko akik ultranacionalizmusukról váltak ismertté és előfordulhat, hogy a Hlasosok egy része nem vállalná a koalíciót. Van egy harmadik forgatókönyv is, amely szerint a Smer és a Hlas mellé megpróbálhatnák becsábítani a KDH-t is, melynek vezetősége bár elutasította a Smerrel közös kormányzást, nem kizárt, hogy álláspontjukat módosítják. Tóth szerint mégis ez a legkevésbé valószínű koalíció, hiszen a KDH-s szavazók nagy része teljesen elutasítja a Smert. A politológus azt is hozzátette, a KDH-nak több vereséges választási ciklus után elég jutalom lesz a parlamentben ülni és ennek következtében valószínűleg az ellenzéki pozícióval is megelégednének. Pellegrini korábban többször is kifejtette azt az álláspontját, miszerint, ha két exminiszterelnök kormányoz együtt, annak nem lehet jó vége. Tóth kifejtette, hogy a Hlas számára a Smerrel közös kormányzás mindenképpen politikai veszélyt jelentene. Mivel a Hlas lenne a kisebb koalíciós partner, előfordulhat, hogy a Smerrel közös kormány Pellegriniék politikai bedarálását eredményezné. „A Hlas számára tehát jelenleg az a legfőbb kérdés, hogy koalícióra lépnek-e a Progresszív Szlovákiával, az SaS-el és a KDH-val, ami rövidtávon a választóik egy részének aktív felháborodását eredményezné, de hosszú távon azt gondolom, hogy nagyobb kibontakozásra adna esélyt a pártnak, mint a Smerrel közös kormányzás” – mondta a politológus. Pellegrini valószínűleg a házelnöki pozíciót kérné a koalícióért cserébe, de az sem kizárt, hogy az elnökválasztáson indulna el.

OĽaNO kizárva, az SaS nem

Tóth szerint az OĽaNO-ra jelenleg nincs szükség a kormányalakításhoz, így több, mint valószínű, hogy egyik fél sem fog velük tárgyalásokba kezdeni. Ugyanakkor az, hogy Matovič pártja az elmúlt 3 és fél év után is ilyen jó eredménnyel jutott be a parlamentbe, azt is jelenti, hogy ha a jelenlegi választási ciklusban sikeresen tudnak az ellenzékből politizálni, hosszabb távon újra megerősödhetnek.

A jelenlegi paletta alapján, ha a PS szeretne kormányt alakítani nincs lehetősége megkerülni a Saskát. Bár Richard Sulík, a párt elnöke szintén nehéz természet és nevéhez három kormány bukása köthető, Tóth megítélése szerint jelenleg még mindig pozitívabb szereplő, mint Matovič.