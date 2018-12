Klímaváltozás: Egy kenuban evezünk!

Az ENSZ Katowiczében rendezte meg a COP24 nevű 24. Klímakonferenciáját, amelynek fő célja a Párizsi Megállapodás ambiciózus és innovatív megközelítéseinek részletes szabályozása. A péntekig tartó tanácskozáson, a világszervezet klímaügyi csoportjának jelentése kapcsán próbálnak konszenzusra jutni. A dokumentum iránymutatásában foglaltak biztosítanák, hogy az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,5 °C belül tartsuk a Föld melegedését. Ehhez viszont nagy változtatásokra lenne szükség a globális gazdaságban, melyeknek a fosszilis tüzelőanyagok ipara, köztük az olajágazat látná a legnagyobb kárát.

Amikor azonban a jelentést szombaton a klímacsúcs résztvevői elé terjesztették, a négy olajhatalom, Szaúd-Arábia vezetésével jelezte, hogy nem fogadják be a dokumentumot, azaz nem kívánják a benne megfogalmazott javaslatokat kötelező érvényűként kezelni. Helyette a tanulmányban leírtakat csupán tudomásul veszik, ez viszont azt jelenti, hogy a kormányoknak sokkal könnyebb lesz figyelmen kívül hagyni a benne foglalt klímamentő javaslatokat. A dokumentum befogadásának indítványa így, konszenzus híján elbukott.

Az Európai Unió, a világ legkevésbé fejlett 47 országát egyesítő tömb, valamint afrikai, latin- és dél-amerikai országok is egyetértettek a klímajelentés befogadásában. Most a jelentést támogatók közül többen is elítélték a négy különutas országot. Katowicében külön téma a pénz, mivel el kell dönteni, ki ad pénzügyi támogatást azoknak az államoknak, melyek önerőből nem képesek csökkenteni a kibocsátást és alkalmazkodni az éghajlatváltozás következményeihez.

A lengyelországi klímaváltozási csúcstalálkozó első napján Sir David Attenborough természetfilmes is felszólalt. Elmondta, hogy jelenleg olyan globális katasztrófával kell szembenéznünk, melyet az emberiség okoz saját magának, a klímaváltozást pedig az évezred legnagyobb veszélyének nevezte.

“Ha nem cselekszünk, civilizációnk összeomlik, az élővilág pedig ki fog halni”

- tette hozzá Attenborough. Az eseményen felszólalt Fidzsi-szigetek miniszterelnöke, Frank Bainimarama, aki az emberiség közös felelősségét hangsúlyozta:

“Egy kenuban evezünk”

- mondta a globális felmelegedés következtében veszélyeztetett szigetország vezetője.

Az ENSZ klímaügyi jelentése szerint alig 12 évünk maradt arra, hogy megmentsük a Földet. Ha 2030-ig a globális felmelegedés szintje átlépi a 1,5 °C-t, akkor az visszafordíthatatlan pusztulást hozna a bolygóra. A Greenpeace Slovensko a megkeresésünkre adott nyilatkozatában azt írja, elvárják a világ kormányaitól, hogy tegyék meg a vállalásaikat a globális felmelegedés 1,5 °C alatt tartására. Ezen túl az államok vezetőit a megállapodás betartását garantáló szabálykönyv elfogadására is felszólították, illetve azt kérik, hogy pénzügyileg is támogassák azokat az országokat, amelyek már most is a klímaváltozás legkiszolgáltatottabbjai közé tartoznak.

