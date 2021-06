Kitört a rendőrháború?

„A rendőrök a titkosügynököket gyanúsítják, a titkosok pedig a rendőröket. A rendőrök a belső ellenőrzést gyanúsítják, a belső ellenőrzés viszont a rendőröket” – írja a közösségi oldalán Grendel Gábor (OĽaNO-frakció, NOVA), a parlament alelnöke arra reagálva, hogy a belügyminisztérium belső ellenőrzési hivatala (ÚIS) csütörtökön razziát tartott a NAKA székhelyén. Grendel, aki a törvényhozásban a belügyi témákkal foglalkozik, hozzáteszi, ha a megfogalmazott vádak jogosak, akkor az rossz, de ha jogtalanok, az mégrosszabb. „Az lenne azonban a legrosszabb, ha a szőnyeg alá söpörnék őket” – írja a képviselő.

Grendel az üggyel kapcsolatos Facebook-bejegyzésében rámutat, a belügyminisztérium belső ellenőrzési hivatalának akcióját jóváhagyta a Pozsony Megyei Ügyészség, ugyanakkor Speciális Ügyészség megkérdőjelezte azt. A képviselő szerint a belső ellenőrzés akciója összefügghet a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) azon jelentésével, mely szerint bizonyos, nagy sajtóérdeklődés mellett zajló, korrupciós ügyben folytatott vizsgálatokat maguk a bűnüldöző szervek manipulálhattak. Grendel szerint a kérdéses SIS-jelentés tartalmára a csütörtöki razzia új fényt vet. "Eddig úgy tűnhetett, hogy a SIS-nek a tanúk manipulálásáról szóló megállapításai fiktívek, és inkább az SIS és a NAKA közti visszavágóról van szó, mivel az utóbbi őrizetbe vette Vladimír Pčolinskýt (a SIS-nek a Sme rodina által jelölt vezetőjét, szerk. megj.) Az azonban, hogy a történetbe bekapcsolódott a rendőrségi belső ellenőrzés és a megyei ügyészség, megváltoztathatja, miként tekintünk az esetre" - írja Grendel, és azzal érvel, hogy sem a belső ellenőrzést, sem a megyei ügyészséget nem a Sme rodina jelöltje vezeti. A razziával kapcsolatban a megyei ügyészség munkatársa, Rastislav Remeta pénteken azt nyilatkozta, a rajtaütés során nem foglalták le a Pčolinský ügyének aktáját, mert a NAKA nem volt hajlandó átadni azt a belső ellenőrzésnek. Ezt egyébként Pčolinský ügyvédje, Ondrej Urban később kifogásolta.

A képviselő által említett Speciális Ügyészség vezetője, a korábbi politikus, Daniel Lipšic a TASR állami hírügynökségnek adott nyilatkozatában arról beszél, az ő hivatala, de a NAKA is mindig kész volt együttműködni a belső ellenőrzéssel. "Ezért aggályos az az eljárás, amit a belső ellenőrzési hivatal választott, amikoris folyamatban lévő ügyek eredeti aktáit foglalta le" - nyilatkozta a speciális ügyész. Lipšic hozzátette, szerinte ez egy rendkívül nagy beavatkozás azokba a folyamatban lévő büntetőügyekbe, amelyekben különösen súlyos bűncselekmények gyanúja forog fenn és amelyekben rendkívül magas beosztású személyek lehetnek a gyanúsítottak. A belső ellenőrzés hat aktát foglalt le, amelyekből kettő folyamatban lévő ügyre vonatkozik.

Lipšic arról is beszélt, hogy a hatóságok folyamatosan tárják fel a rendszerszintű korrupciót, amelyeket a legmagasabb beosztású személyek követhettek el. Az ügyész szerint természetszerű, hogy az oligarchák, egyes politikusok és rendőrök is megakarják ezt állítani, és ezt látja a Tisztítótűz (Očistec) különleges csoport elleni akcióban is. Rámutatott, hogy a folyamatban lévő ügyek aktáinak lefoglalása precedens nélküli, ezért arra gyanakszik, hogy valamilyen nem törvényes cél érdekében hajtották azt végre. Lipšic arra utalt, hogy a NAKA a nyomozása során egy rendkívül jelentős gazdasági kárt okozó bűncselekmény feltárása felé halad. "Mely bűncselekmény az ország minden polgárát megkárosította" - tette hozzá.

Maroš Žilinka főügyész utasította a pozsonyi megyei ügyészt, vizsgálja ki, hogy törvényes és indokolt volt-e a belügyminisztérium belső ellenőrzési hivatalának a csütörtöki razziája a NAKÁ-nál. Žilinka jelezte, nagyon érzékenyen kezeli és figyelemmel követi az elmúlt napok eseményeit, amelyek szerinte arról árulkodnak, hogy komoly konfliktus alakult ki a fegyveres testületeken belül.

Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter az esettel kapcsolatban arról beszélt, bízik benne, hogy a razzia az illetékes ügyész döntése alapján történt. Hozzátette, a tudomására jutó bűncselekményekkel kapcsolatos információkat mindig átadja az illetékes nyomozóknak. A tárcavezető szerint ez annak az SIS-jelentésnek az esetében is így volt, amelyet először a legfőbb közjogi méltóságoknak, valamint minisztereknek és vezető rendőröknek olvastak fel a titkosszolgálat lehallgatásbiztos termében, majd amelyet, vagy ahhoz hasonlót a parlement zárt ülésén is ismertettek. Ez a jelentés arról szól, hogy a rendőrségen belül egy csoport fontos büntetőügyeket hamis tanúvallomásokkal manipulál. A csütörtöki razzia kapcsán Eduard Heger miniszterelnök is megszólalt. Szerinte a rendőrségnek és az ügyészségnek nincs megkötve a keze. "Számomra az a fontos, hogy az állam nyomozóhatóságai ne lépjék túl a kompetenciájukat és betartsák a törvényeket" - nyilatkozta.

A NAKA közelmúltban a SIS-t vezető Pčolinský mellett a belső ellenőrzés igazgatóját, Adrián Szabót is őrizetbe vette. Mindkettőjük ellen korrupció és hivatali visszaélés gyanújával folyik eljárás. Pčolinský jelenleg is vizsgálati fogságban van, Szabó szabadlábon védekezhet.