Kiska jövő szerdán mutatja be az ország helyzetéről szóló jelentést

Pozsony | Andrej Kiska államfő szerdán (június 13.) mutatja be a parlamentben a Szlovákia jelenlegi helyzetéről szóló jelentést. Erről pénteken tájékoztatott a parlament sajtóosztálya.

Az államfő a társadalom helyzetéről szóló jelentést rendszeresen be szokta mutatni a parlamentben. Tavaly például a korrupció miatt bírálta a politikusokat, illetve azért, mert nem vállalják a felelősséget a tetteikért. Továbbá rámutatott Szlovákia legnagyobb problémáira is, melyek közé szerinte az iskolaügy, az egészségügy, az egyes elmaradott régiók helyzete és a roma közösségek kirekesztettsége tartozik.

Kiska, még elnökké választása előtt kijelentette, hogy szeretne rendszeresen előadni a parlamentben. Nemcsak a társadalom helyzetéről szóló jelentés kapcsán, hanem akkor is, „ha valami rendkívül fontos dolog történne, amire a parlament figyelmét is fel szeretné hívni”. Azt is mondta, hogy legalább évente egyszer szeretné bemutatni az ország állapotáról szóló jelentést. Az államfő a hivatalba lépésének évfordulója, azaz június 15-e körül szokta meglátogatni a parlamentet.