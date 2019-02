Kiska: Az Alkotmánybíróság az ország legfontosabb és legbefolyásosabb intézménye

„A hét elején találkoztam Iveta Macejkovával, az Alkotmánybíróság volt elnökével, ma pedig három másik alkotmánybíróval elemeztük az alkomtánybíró-jelöltek meg nem választása után kialakult helyzetet. Az elmúlt tizenkét évben mindvégig tudtuk, hogy ez be fog következni, és hogy egyszer ismét új alkotmánybírókat kellesz választani. A jelenlegi helyzet azt bizonyítja, hogy a politikusoknak tizenkét év sem volt elég ahoz, hogy döntést hozzanak és megegyezzenek arról, hogy hogyan fog zajlani a választás, illetve hogy kiket szeretnének támogatni. A viselkedésükkel nagyon nehéz helyzetbe hozták az Alkotmánybíróságot, de a plénum utolsó ülésén szerencsére változtattak a rendszerenb és egy működőképes szenátust hoztak létre, ami valójában azt jelenti, hogy a legsürgősebb ügyekkel képesek foglakozni. Ebben a pillanatban több mint 680 bejefezetlen ügy van az Alkotmánybíróságon” – nyilatkozta az államfő. Az Alkotmánybíróság tagjai Kiska elmondása szerint elsősorban ezekkel az ügyekkel foglalkoznak, de még ők sem biztosak abban, hogy bírni fogják-e a tempót, ugyanis újabbnál újabb ügyek érkeznek be hozzájuk. „Innen, a kassai Alkotmánybíróság épületéből szeretném felhívni az országgyűlési képviselők figyelmét tetteik súlyára és a belőlük eredő következményekre. A választások előtt a politikai pártok képviselőivel és a jelölteket nomináló szervezetekkel is találkoztam, a jelöltek többségével tudomásom szerint a lakosság is egyetértett” – magyarázta Kiska, majd végezetül azt mondta: éppen ezért arra kérem a jelölteket, hogy ne hagyják annyiban a dolgot, próbálják meg újra, de az új jelöltek se zárkózzanak el a lehetőségtől. „Ne feledjük, hogy az Alkotmánybíróság az ország egyik legfontosabb és legbefolyásosabb intézménye” – zárta Andrej Kiska.