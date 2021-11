Kik számíthatnak idén év végi jutalomra?

Pár hetünk maradt az idei évből, így egyre több alkalmazott teszi fel a kérdést, hogy a munkáltatója részéről számíthat-e év végi jutalomra. A legfrissebb felmérés szerint ez utóbbira is rányomta bélyegét a világjárvány, az egyes ágazatok között így szakadéknyi különbségek vannak. Kik számíthatnak pluszpénzre?

Pozsony | Pár hetünk maradt az idei évből, így egyre több alkalmazott teszi fel a kérdést, hogy a munkáltatója részéről számíthat-e év végi jutalomra. A legfrissebb felmérés szerint ez utóbbira is rányomta bélyegét a világjárvány, az egyes ágazatok között így szakadéknyi különbségek vannak. Kik számíthatnak pluszpénzre?

Az alkalmazottak megbecsülésének egyik látványos jele a jutalmazás, amellyel a munkáltató azt jelzi, hogy mennyire elégedett a munkavállaló teljesítményével, ami persze nem mindig csak a profit nagyságában mérhető, a céghez való lojalitás is lehet a jutalmazás alapja. A tavalyihoz hasonlóan azonban az idei évre is rányomja bélyegét a koronavírus-járvány, így sok munkáltató akkor sem képes év végi jutalmat fizetni az alkalmazottainak, ha erre egyébként szerinte is rászolgáltak.

„Az általunk megkérdezett szlovákiai cégeknek ezúttal az 54 százaléka tervezi, hogy év végi jutalomban részesíti az alkalmazottait. A munkáltatók 31 százaléka ugyanakkora összeget szeretne szétosztani, mint tavaly, míg 23 százalékuk – a járvány okozta anyagi nehézségekre hivatkozva – valamivel kevesebbet”

– derül ki a Datank elemző cég legfrissebb, ČSOB bank megbízásából elvégzett felméréséből. A felmérésben részt vevők 15 százaléka nyilatkozta azt, hogy tavaly ugyan fizetett év végi jutalmat, idén azonban erre már nincs pénze. Ez utóbbiak között a szállodák, éttermek, kávézók üzemeltetői dominálnak.

A legnagyobb különbségeket a cégek nagysága szempontjából mérték. Míg a nagyvállalatok 64 százaléka idén is fizet év végi jutalmat, ugyanezt a közepes cégek 48, a kisvállalkozásoknak pedig csupán a 17 százaléka tervezi. Ágazati lebontásban a feldolgozóipar és a mezőgazdaság vezet, legalábbis ezek közül jelezték a legtöbben, hogy az alkalmazottaiknak fizetnek bizonyos összeget. A járványügyi lezárások miatt ezzel szemben a szállodákban és éttermekben dolgozók vannak a legrosszabb helyzetben, ebben az ágazatban a cégek 39 százaléka jelezte, hogy míg tavaly volt pénze az év végi jutalmakra, idén már nincs.