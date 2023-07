Kézben tartja a migrációval kapcsolatos helyzetet a cseh és a szlovák rendőrség

Nem akarunk negatív emóciókat kelteni. A szlovák és a cseh rendőrség együttműködésének köszönhetően ellenőrzés alatt tartjuk a helyzetet, ezért a cseh félnek nem kell radikális megoldásokhoz folyamodnia" – mondta Rakušan, és megköszönve Szlovákiának az együttműködést.

A szlovák belügyminiszter elmondta, az Ukrajnából érkező menekültáradattal kapcsolatos kérdések mellett az európai szolidaritásról is beszéltek. „Koncepcionális, hosszú távú megoldásokat csak európai együttműködéssel találhatunk erre a problémára" – mondta Šimko.

A találkozó másik fontos témája a hibrid fenyegetések és a dezinformáció elleni küzdelem, az úgynevezett „ellenálló társadalom építése" volt. A külügyi tárca vezetője hangsúlyozta, hogy ez mindig is fontos volt, de most különösen nagy szükség van rá. Šimko szerint ez nemcsak a jelen problémája, hanem a jövőben is az lesz, ezért az oktatásnak is foglalkoznia kell vele.

Rakušan szerint is be kell vonni az oktatásügyet a probléma megoldásába. „Ez szükséges ahhoz, hogy hosszú távon olyan generációt tudjunk kinevelni, amely képes lesz kritikusan értékelni az információkat, és aktívan ellenállni a dezinformációs nyomásnak, hogy a dezinformáció végül eltűnjön" – mondta a cseh miniszter. Šimko hozzátette, a csehországi tapasztalatok nagyon hasznosak a belügyi tárca és az oktatási minisztérium együttműködésében.