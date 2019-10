Kevesebb pluszpénz az egészségügybe

Friss: Megegyeztek az egészségügy utófinanszírozásáról

Az SZK Egészségügyi és a Pénzügyminisztériuma megállapodtak az egészségügy utófinanszírozásáról. Az egyezség 90 millió euróról szól. A TASR hírügynökséget Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője tájékoztatta kedden.

A megállapodás része az is, hogy aláírnak egy memorandumot mindhárom egészségügyi biztosítóval, valamint az egészségügyi szervezetek és egyesületek képviselőivel. Eszerint a kiegészítő támogatás összege csak az egészségügyi ellátásra fordítható.

„A memorandum értelmében év végéig rendelkezésre bocsátjuk az egészségügy utófinanszírozására a megbeszélt összeget, vagyis 90 millió eurót. Örülök, hogy több hétig tartó tárgyalások után lezárult a téma. Ragaszkodtam a memorandum aláírásához, mert nem akartam, hogy a választások előtt visszaéljenek az egészségügy témájával” – közölte Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter.

Korábban:

Az orvostársadalom hetek óta arra figyelmeztet, hogy a szlovák egészségügyben jelenleg nincs elegendő pénz. Az egészségbiztosítók állításuk szerint képtelenek időben kifizetni a kötelezettségeiket, a kórházak így folyamatosan halmozzák az adósságaikat (az összadósságuk idén meghaladta a 600 millió eurót). A rendelőkben dolgozó orvosok szintén az alulfinanszírozott rendszerre panaszkodnak. Ennek érdekében az orvosok és a biztosítók képviselői aláírtak egy memorandumot, melyben legalább 150 millió eurós támogatást követeltek az egészségügyi minisztériumtól.

Kalavská kételkedik

Az egészségügyi minisztérium múlt héten közölte, hogy a 150 millió eurós plusztámogatás idén nem valósulhat meg. A tárca pénteken tárgyalt az orvosi szervezetek és az egészségbiztosítók képviselőivel, akkor egy 50 és 85 millió euró közti összeg merült fel. Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője pontos összeget egyelőre nem akart elárulni. „Továbbra is érvényes, hogy a szaktárca tárgyalásokat folytat a szükséges anyagi támogatásról. Az egészségügyi minisztérium mindent megtesz azért, hogy a rendszerben annyi pénz legyen, amennyire valóban szükség van” – közölte a szóvivő.

Andrea Kalavská (Smer) egészségügyi miniszter korábban kijelentette: tisztában van vele, hogy több pénz kell a rendszerbe, de az orvosok által javasolt összeget megkérdőjelezi, mivel semmilyen adatokkal nem támasztották alá, hogy miért lenne indokolt a 150 millió. Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter sem árulta el, hogy pontosan mekkora összeget tudna elkülöníteni az államkasszából az egészségügy számára.

Az 50 millió túl kevés

Marián Šóth, a Magánorvosok Szövetségének (ASL) elnöke állítja, egyáltalán nem mindegy, hogy a tárca 50 vagy 85 millió eurót biztosít. Elmondása szerint az egészségbiztosítóknak már így is problémát okoz, hogy fedezze a kezelések költségeit, és ha a helyzet nem oldódik meg mihamarabb, akkor azt a betegek is megérezhetik. A 85 millió is csak arra lenne elég, hogy a jelenlegi helyzetet fenntartsák, az 50 millió pedig szerinte egyszerűen túl kevés lenne. „A rendelői szektor így is munkaerőhiánnyal küzd, és ha nem kapjuk meg a szükséges anyagi forrásokat, akkor nem biztos, hogy a betegek megfelelő minőségű ellátáshoz jutnak majd” – vélekedett Šóth.

A kórházak elégedettek

A Szlovák Kórházszövetség (ANS) viszont egyelőre beérné a 85 millióval is. Marián Petko, a szövetség elnöke közölte, hogy ebből az összegből 10 millió eurót követel az ANS, melyet a biztosítók ígérete szerint meg is kapnának. A szövetséghez főként a kisebb, regionális kórházak tartoznak, a hiányzó 10 milliót pedig az egészségügyi dolgozók megemelkedett bérére, valamint az üdülési csekkek kifizetésére költenék. „Ha viszont a tárca csak 50 milliót különítene el, akkor a kisebb kórházak már nem számíthatnának a szükséges 10 millióra” – mondta Petko.

Kérdéses béremelés?

Az ANS arra is felhívta a figyelmet, hogy a minimálbér emelése, valamint az egyéb szociális csomagok, melyek 2020-ban lépnek érvénybe, újabb anyagi megterhelést jelentenének a szövetség kórházainak. „Az előzetes becslések szerint a megemelkedett költségek fedezésére 2020-ban legalább 80 millió euróra lesz szükség” – olvasható az ANS közleményében.

