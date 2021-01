Kétfelvonásos lehet a népszámlálás

A kormány azt tervezi, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel két ütemben valósítja meg a küszöbön álló népszámlálást, erősítette meg lapunknak Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő a sajtóban megjelent információkat. Az első fordulót az eredeti időpontban, február 15. és március 31. között tartanák, de a népszámlálási íveket csak interneten lehetne kitölteni. A júliustól október végéig tartó második fordulóban kerülne sor az ún. asszisztált adatfelvételre, amely során asszisztensek, lényegében számlálóbiztosok segítenének az ívek kitöltésében. Az asszisztensek vagy az önkormányzatok által biztosított helyiségben, vagy a polgárokat meglátogatva, azok otthonában vennék fel az adatokat. Mindezt akkor, ha a nyár végi, őszi járványhelyzet ezt lehetővé teszi.

A népszámlálásnak az ilyen formában történő átszervezéséhez törvénymódosításra van szükség, amelyet Štefan Holý (Sme rodina) törvénykezésért felelős miniszterelnök-helyettes már előkészített. A javaslat jövő héten szerdán kerül a kormány elé, amely ha elfogadja azt, akkor a parlamentnek gyorsított eljárásban kellene döntenie róla, mondta el a képviselő. Ez gyakorlatilag az utolsó lehetőség, hogy módosítsanak a népszámlálás módján, ha ez ekkor nem történik meg, a felmérés kezdetéig erre újabb alkalom nem lesz. „Remélem, sikerül addig megcsinálni” – mondta Gyimesi.

Egy nemzetiség lehet?

Gyimesi arról is beszélt, hogy a népszámlálás kérdéseit is módosítani szeretnék. A jelenlegi kérdőív ugyanis két lehetőséget is ad arra, hogy a polgárok a nemzetiségükről nyilatkozzanak, lehetővé téve ezzel a többes identitások bevallását. A képviselő a Szlovák Statisztikai Hivatallal együttműködve el szeretné érni, hogy ehelyett csak egy nemzetiséget lehessen megjelölni. Azzal érvel, hogy az egyes jelölés következtében egyszerűen értelmezhető adatok jönnének létre. Nem okozna problémát, hogy egy-egy konkrét helyzetben miként vegyék figyelembe azokat, akik két nemzetiséget vallottak be. Gyimesi szerint a Statisztikai Hivatal sincs arra felkészülve, hogy az ilyen multietnicitást kezelje. A képviselő további érve szerint az eddigi közjogi gyakorlat is arra épült, hogy egy embernek egy nemzetisége van, és ők ezt kívánják folytatni. Szlovákiában az előző évtizedek során mindig csak egy nemzetiség bejelölésére volt lehetőség. Csehországban és Magyarországon már korábban is volt mód a többes identitás bevallására, az utóbbi országban erre most is lesz lehetőség. Csehországban azonban a mostani felmérés során nem kérdeznek rá a nemzetiségre.

Gyimesi elmondta, ahhoz, hogy a Szlovák Statisztikai Hivatal megváltoztassa a népszámlálási ív kérdéseit, ugyancsak kormánydöntésre van szükség. „Tudomásom szerint a miniszterelnök és a Sme rodina miniszterei támogatják ezt a döntést” – nyilatkozta.

A magyar pártok

A népszámlálás kérdésében nincs összhang az egyesülési szándékát kinyilvánító három magyar párt között. Míg az Összefogás és az MKP a koronavírus-járvány miatt a felmérés halasztását támogatja, addig a Híd szerint erre nincs szükség. Az utóbbi párt szerint a népszámlálást február 15-től lehetne kezdeni, de a lezárását június 30-ig ki lehetne tolni, amihez törvényt sem kellene módosítani.

A kormányzati szándék hírére az Összefogás úgy reagált, örülnek, hogy a kabinet megnyitja a kérdést. „A népszámlálási kampány szempontjából viszont sokkal jobb lenne, ha az online adatgyűjtést is elhalasztanák őszre” – teszik hozzá.