Két koalíciós képviselő is megszavazza Mikulec leváltását

A rendkívüli parlamenti ülést holnap 9 órára hívta össze a parlament elnöke. Az ellenzéki kezdeményezést elsősorban a Robert Fico vezette Smer képviselői támogatták, de a függetlenek között is akadtak olyanok, akik Mikulec távozását követelik. A javaslatot azzal az indoklással nyújtották be, hogy a miniszter alkalmatlanná vált a posztja betöltésére, mivel egyes büntetőügyek feltárása során felmerült a gyanú, hogy a rendfenntartó erőkön belül működik egy csoport és a vizsgálat folyamán manipuláció történt.

Az ellenzéki politikusok azt állítják, a hatóságok „univerzális tanúkat” keresnek, akik vallomást tesznek a kiszemelt személyek ellen, s így azok igazságos eljárás nélkül kerülnek rács mögé.

Egységes válasz

A kormány ma délelőtt egyhangúan kiállt Mikulec mellett, és nyilatkozatában elutasította a tárcavezető ellen felhozott állításokat. „A kabinet ezt az érvet az indítványozók szubjektív következtetésének tartja, melyet nem támasztottak alá bizonyítékkal” – írja a kormány az állítólagos univerzális tanúkkal kapcsolatban. A mai ülésen a koalíciós pártok képviselői kivétel nélkül egyetértettek benne, hogy nem támogatják a miniszter menesztést szorgalmazó kezdeményezést. A bizalmatlansági indítvány a kormány szerint nem más, mint a politikai verseny része és komoly támadást jelent a jogállamisággal szemben. Az állásfoglalásból kiderült, nem látnak releváns okot Mikulec leváltására, épp ellenkezőleg, teljes mértékben támogatják a rendőrség működésére kidolgozott reformtervek megvalósításában. A kormány a jóváhagyott dokumentumban hangsúlyozta, a belügyminiszter garantálja a rendőröknek a politikai függetlenséget és a szabad munkavégzést. A miniszterek úgy vélik, az ellenzék „hisztérikus próbálkozásáról” van szó, mely célja elterelni a figyelmet az előző kormányok botrányos ügyeiről. Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő hétfőn azt mondta, a rendkívüli ülést abszurdnak tartja. „A mai döntés annak a jele, hogy a kormány összetartó. Nem értem, az ellenzéki pártok miért panaszkodnak a belügyminiszterre, a jelenlegi kormány azt tette, amit ígért, szabad kezet adott a bűnüldöző szerveknek” – jelentette ki Heger.

Családi szolidaritás

Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter leszögezte, hogy amíg a koalíció részét képezi és pártjának programja támogatást élvez, addig nem szavaz a koalíciós miniszter leváltására. Hozzátette, a belügyminiszterrel emberileg jól kijön, ha fenntartásai vannak vele szemben, azokat a koalíción belül kell megvitatni. Krajniak elismerte, a Sme rodina két tagja szabad kezet kapott a szavazásnál. Vladimír Pčolinský, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) volt vezetője korrupció vádja miatt jelenleg vizsgálati fogságban van, ezért felesége Adriana Pčolinská és testvére Peter Pčolinský már korábban jelezték, támogatják a Mikuleccel szembeni bizalmatlansági indítványt. Heger elmondta, személyesen találkozott Peter Pčolinskývel, és jelezte, nincs rendben, ha egy koalíciós képviselő az ellenzékkel együtt szavaz. „Pčolinský úrnak azt mondtam, az ilyen szavazás ellentétben áll a koalíciós szerződéssel, és nem szabadna megtörténnie. A másik oldalon viszont kifejtette, milyen egyedi helyzetben van, hiszen testvére vizsgálati fogságban van, és ezzel az állásfoglalással akarja kifejezni szolidaritását” – tette hozzá a miniszterelnök. A belügyminiszter nem veszi zokon, ha a Pčolinský család ellene szavaz, szerinte az a fontos, hogy a Boris Kollár vezette mozgalom többsége nem így vélekedik.

Félelemből támadnak

A tárcavezető állítja, Robert Fico azért támad, mert a nyomozás egyre közelebb kerül az egykori kormányfőhöz. „Ezért akar elmozdítani a kormányból. Minél feljebb megyünk, annál jobban nő az idegesség” – mondta. A kérdésre, hogy készül-e valami Fico ellen, azt válaszolta, ilyen információval nem rendelkezik.

Mikulec mellett az SaS is kiáll, ezt Richard Sulík pártelnök is megerősítette. „Az SaS mind a 13 képviselője Mikulecre fog szavazni, tehát nem támogatja a bizalmatlansági indítványt” – mondta Sulík. Hozzátette, a miniszter magyarázatot adott pártja kérdéseire. A legkisebb kormánypárt sem lát okot a belügyminiszter leváltására, Veronika Remišová (Za ľudí) szerint a javaslat nem megalapozott. Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter kiemelte, ha egy minisztert le akarnak váltani, fontos tudnia, hogy élvezi-e a kormány támogatását. Úgy véli, nem véletlen, hogy a rendkívüli ülésre azután kerül sor, hogy őt is megpróbálták leváltani a parlamentben. Szerinte így próbálják ellehetetleníteni az előző kormány magas rangú tisztviselőit érintő korrupciós ügyek kivizsgálását.

Fico tettre kész

Fico kijelentette, kész felolvasni a titkosszolgálati jelentést, amely a korrupciós ügyek kivizsgálásának állítólag manipulációjáról szól. Kollár májusban ismertette a dokumentum tartalmát a parlamenti képviselőkkel, ám ekkor a zárt ülés miatt a nyilvánosság nem tudhatott meg többet a jelentés részleteiről. A Smer elnöke ekkor felszólította a törvényhozókat, mentsék fel a titoktartási kötelezettség alól, a képviselők azonban ennek a kérésnek nem tettek eleget. Ennek ellenére Fico azt ígérte, most bekezdésenként fogja darabjaira szedni a szöveget és saját magyarázatot is nyújt hozzá. Mikulec figyelmeztetett, ha nem zárt ülés lesz, a Smer elnökének nem szabadna felolvasni a titkosított jelentést, mivel ezzel törvénysértést követ el.