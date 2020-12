Kérdések és válaszok: Minden az új járványellenes intézkedésekről, egy helyen

Nyitva maradhatnak a kocsmák, az éttermek és a kávézók?

Igen, ám ételt és italt már csak szigorúan elvitelre árulhatnak, mától a teraszokat be kell zárni. Mindezt azután, hogy számos önkormányzat a téli hónapokra is engedélyezte a teraszok üzemeltetését, legalább valamilyen bevételi forrást biztosítva ezáltal a vállalkozóknak. Számos vendéglátóipari egység beszerzett sátrakat, fűtőtesteket, ám mindezt mától nem lehet használni. Ján Mikas tiszti főorvos szerint azért kellett az egész országban megtiltani a teraszok nyitva tartását, mert néhány étterem és kocsma nem tartotta be az eddig hatályos intézkedéseket.

A korlátozások a szállodák éttermeit vagy wellnessközpontjait is érintik?

Igen, a szállodai éttermekben is csak elvitelre lehet majd ételt és italt venni, a medencék és szaunák zárva maradnak.

Mikor nyithatnak ki újra az éttermek és a kocsmák belső helyiségei?

Ha kedvező lesz az adott járásban a járványügyi helyzet, akkor legkorábban január 11-én.

Elfogyaszthatok legalább egy forralt bort az utcán a barátaimmal?

Legfeljebb hatfős társaságban igen. Továbbra is érvényben van a gyülekezési korlátozás, mely szerint egyszerre egy helyen legfeljebb hat személy találkozhat.

Lesznek karácsonyi vásárok?

A tiszti főorvos nem ajánlja az önkormányzatoknak a karácsonyi vásárok engedélyezését, a városok többsége már lefújta a vásárokat.

Bezárják a színházakat és a mozikat?

Nem. Továbbra is érvényes, hogy a nézőtér kapacitásának csupán felét lehet megtölteni, a nézőknek egész idő alatt szájmaszkot kell viselniük, a mozikban pedig tilos ételt és italt fogyasztani és árulni.

Mi lesz a nagy cégekkel?

December 28-tól az 500 alkalmazottnál nagyobb cégekben rendszeresen kell tesztelni az alkalmazottakat. Ugyancsak a járványügyi helyzet alakulásától függ, hogy meddig lesz érvényes ez a kötelezettség.

A fodrászatokat és kozmetikai szalonokat is bezárják?

Még nem tudni. Az ezzel kapcsolatos szabályozást jövő hétfőn akarja közzétenni Ján Mikas tiszti főorvos.

Milyen feltételekkel lehet menni síelni Szlovákiában?

A sípályákra hétfőtől csak azokat fogják felengedni, akik 72 óránál nem öregebb antigén- vagy PCR-teszttel rendelkeznek. Ez a tízévesnél idősebb személyekre vonatkozik. A kabinos felvonóba csak egy személyt, illetve egy háztartásban élő személyeket engednek be egyszerre. A sípályákon mindenkinek kötelező a szájmaszk viselete, a síközpontok minden jel szerint saját mintavételi pontokat fognak üzemeltetni. A szállodába is csak negatív antigén- vagy PCR-teszttel lehet beengedni a vendégeket.

Ha tehát egyhetes síelésre akarok menni a családdal, akkor három nap után ismét el kell mennem tesztre?

Igen. A síelésre és a szállodákra vonatkozó szabályok következő hétfőn, december 14-én lépnek hatályba.

Nyitva lesznek a sípályákon a büfék?

Igen, de szintén csak elvitelre árulhatnak ételt és italt.

Ha a szállodákban csak negatív teszttel rendelkező személyek lesznek, miért nem nyitják ki legalább ezeknek a vendégeknek a szállodai éttermeket vagy a wellnesst?

Erre a kérdésre nem válaszolt a tiszti főorvos, önmagában logikátlannak tűnik ez az intézkedés.



A következő hetekben vagy szilveszterre kibéreltünk ismerőseinkkel egy víkendházat a hegyekben. Elmehetünk?

Igen, ezt nem korlátozták. A tiszti főorvos elismerte, hogy a magánkézben levő víkendházakat nem tudják ellenőrizni. Ne feledkezzenek meg viszont arról, hogy ha majd síelni is akarnak, 72 óránál nem öregebb PCR- vagy antigéntesztre lesz szükségük.

Dunaszerdahelyen élek, de a rokonaim Kassán vannak. Meglátogathatom őket az ünnepek alatt?

Igen. A fokozatosan szigorodó járványellenes intézkedések nem korlátozzák az emberek mobilitását, nem tiltják, hogy egyik régióból a másikba utazzunk, tehát karácsonykor is lesz lehetőség meglátogatni szeretteinket. A tiszti főorvos nagy elővigyázatosságra kér mindenkit, főleg olyankor, ha idősebb szülőket, nagyszülőket látogatunk. Elkerülhetetlen, hogy tartsuk náluk a kellő távolságot és viseljünk szájmaszkot.

Rokonaink Magyarországon élnek. Meglátogathatnak minket, esetleg mi őket?

Erre a kérdésre nem egyszerű válaszolni. Szlovákia beengedi a magyar állampolgárokat, ha a határon felmutatnak egy 72 óránál nem öregebb koronavírustesztet (ez lehet PCR- és antigénteszt is). Magyarországra hivatalosan csak akkor térhetnek vissza, ha tíznapos karanténba vonulnak – ez vonatkozik a Magyarországra érkező szlovák állampolgárokra is. A gyakorlat azt mutatja, hogy a határon legfeljebb azt kérdezik meg a magyar határőrök, hogy 30 kilométeres sávon belül maradnak-e, s ha igen, akkor szó nélkül visszaengedik az országba. Azt, hogy milyen intézkedések lesznek hatályosak karácsonykor Magyarországon, csak december 21-én fogják bejelenteni. A szlovák állampolgároknak például csak akkor engedélyezik a beutazást, ha igazolják, hogy a belépés célja a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel; az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele; a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja. A pontos tájékoztatást a belépés feltételeiről a szlovák külügyminisztérium honlapján, a www.mzv.sk oldalon tudják megnézni.

Megváltozott a tesztelési rendszer az iskolákban?

Igen. Közegészségügyi Hivatal csak tegnap tette közzé, hogy a felső tagozatos diákoknak és középiskolásoknak elég az iskolalátogatáshoz egy 14 napnál nem öregebb koronavírus-teszt. Az iskoláknak ezért karácsonyig elég csak egyszer letesztelniük a diákokat. A korábbi rendelet még azzal számolt, hogy a diákoknak hétnaponta kell megismételni a tesztet, több iskola pedig attól tartott, hogy az ünnepekig már nem fog tudni két tesztelési fordulót megszervezni.

Mivel a szigorított intézkedések miatt megugrik az érdeklődés az antigéntesztek iránt, bővítik a mintavételi pontok hálózatát?

Marek Krajčí egészségügyi miniszter szerint igen. Jelenleg azon dolgozik a tárca, hogy belátható időn belül 250 mintavételi pont legyen az országban. További negyvenet a tűzoltóság fog üzemeltetni, a síközpontok és nagyobb szállodák minden jel szerint saját mintavételi pontokat fognak létrehozni. Az esetek többségében antigéntesztre nem lehet pontos időre bejelentkezni.

Mikor zárják be az iskolákat?

December 21-én, minimum három hétre. Ez most az egyszer minden iskolát és óvodát érint. Három hét után is csak azokban a járásokban térhetnek majd vissza a gyerekek az iskolába, ahol kedvező lesz a járványügyi helyzet. Hogy ez alatt pontosan mit értenek, még nem tudni. Igor Matovič kormányfő szerint akkor lesz kedvező járványügyi helyzet, amikor a gyerekeket negatív tesztek nélkül is nyugodt lelkiismerettel visszaküldhetik az iskolába azzal, hogy az iskolák alkalmazottainak, tanároknak továbbra is szükségük lenne a negatív koronavírustesztre. Az újranyitás pontos kritériumát karácsonyig akarják nyilvánosságra hozni.

Ha egy járásban aztán javul a járványügyi helyzet, akkor minden iskolát kinyitnak?

Elvileg igen, ezt mondta tegnap a kormányfő. De mivel az ezzel kapcsolatos rendeletet még nem tették közzé, nem tudható, mit is fog valójában tartalmazni.

Érinti a módosítás az autósiskolákat is?

Igen. Mától az autósiskolákban csak a távoktatás engedélyezett, a tanfolyam gyakorlati részét, tehát a vezetést el kell halasztani.

Ha az idősek a veszélyeztetett csoportba tartoznak, a fiatalok pedig nem, akkor miért maradnak nyitva a templomok, az iskolákat pedig bezárják?

Erre a logikátlan intézkedésre a gazdasági miniszter, Richard Sulík hívta fel a figyelmet. Mint mondta, nem érti, miért hagyjuk nyitva a templomokat, ahova nagyrészt idősebb állampolgárok járnak. A tiszti főorvos szerint a járvány terjedése szempontjából az iskola veszélyesebb közeg, mint a templom.

Beengedhetnek majd az üzletekbe több embert?

Nem, továbbra is érvényes, hogy 15 négyzetméternyi eladófelületre csak egy vásárlót lehet beengedni.

Megmaradnak az időseknek hét közben elkülönített órák a bevásárlásra?

Igen, ezen egyelőre nem változtatnak.

Lesz időm karácsony előtt, az utolsó pillanatban megvenni az ajándékokat?

Attól függ, milyen ajándékot akar venni. Az iskolabezárás napján, december 21-én bezárják az üzleteket is, kivéve az élelmiszerboltokat, drogériákat, benzinkutakat. Ha tehát kozmetikát akar ajándékozni, vagy orvosságot, akkor nem történik semmi, ha az utolsó pillanatra halasztja a bevásárlást. Ráadásul, a higiénikus korlátozni akarják azt is, milyen termékeket lehet árulni az egyes üzletekben; elkerülve ezzel például azt, hogy egy nagyobb élelmiszerboltban ruhákat vagy cipőket is áruljanak. Egyelőre nem tudni, hogy néz majd ki az eladást korlátozó rendelet. A boltzár minimum három hétig fog tartani. Az, hogy mikor nyitnak ki újra az üzletek, ugyancsak a járványügyi helyzettől függ. Valószínűsíthető, hogy az egyes járásokban eltérő időpontokban tér majd vissza az élet a normálisabb kerékvágásba.