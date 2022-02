Kérdések és válaszok: Kapunk igazolást az otthoni pozitív teszt után?

A regisztrált fertőzöttek magas száma miatt az állam már elérte a tesztelési lehetőségek határát. A PCR-teszteken nem mindenki vehet részt, vagy egyes esetekben a regisztráció után csak a tizedik napon jön az időpontot jelölő üzenet. A magánlaborok még bírják a tempót, de itt a tesztelésért fizetni kell. A szakértők azt tanácsolják, hogy az emberek vásároljanak antigénteszteket, és otthon végezzék el – írja a tvnoviny.sk. Ez azonban több kérdést is felvet.

Kapok igazolást otthoni teszt után is? „Az antigén, LAMP, PoCT vagy otthoni teszt nem orvosi célokra szolgál, a pozitív eredmény PCR-teszttel történő megerősítése orvosi célból szükséges. Kérjük, vegye figyelembe, hogy PCR-teszt szükséges ahhoz, hogy az átesettséghez kötődő rezsimekbe tartozzon” – írja az ÚVZ.

A karantén megkezdésére a szabályok értelmében elegendő az otthon elvégzett pozitív antigénteszt is, ha azt a körzeti orvos is ellenőrzi. A bökkenő viszont az, hogy ha valaki átesik a betegségen, akkor a 180 napig tartó természetes védettséget csak a pozitív PCR-teszt segítségével lehet igazolni. Így tehát azok, akik nincsenek beoltva, és nem is kapnak időpontot a PCR-tesztre, nem tudják majd igazolni, hogy valóban védettnek minősülnek – erről korábban itt is írtunk.

Nézzük, mit érdemes tudni még a PCR-tesztelésről és az otthoni tesztekről! Válaszok a galériában!

(tvnoviny.sk, uvz)