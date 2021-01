Kérdések és válaszok az országos tesztelésről, az új szabályokról

Meddig tart az országos tesztelés Szlovákiában?

Az országos tesztelésnek csak egy fordulója van, tegnap, január 18-án kezdődött és január 26-ig tart. Ezt követően már csak azokban a járásokban tartanak tesztelést, ahol a legrosszabb a járványügyi helyzet.

Már ezen a héten is szükségem van a negatív tesztről szóló igazolásra?

Nem. Az igazolásokat csak az úgynevezett országos tesztelés befejezése után, január 27-től kezdik ellenőrizni.

Ha tehát ma elmegyek tesztre, a negatív eredményről szóló igazolás január 27-től lesz érvényes?

Igen. Egészen pontosan ezen a napon lép csak hatályba a január 18. és 26. között elvégzett tesztekről szóló igazolás. Tehát például január 29-én is érvényes lesz a január 19-én elvégzett teszt után kapott igazolás.

Járhatok munkába január 27-től, ha nem lesz negatív teszteredményem?

Nem. Ettől a naptól szigorodik az úgynevezett lockdown, a kijárási tilalom. Már azoknak is szükségük lesz negatív tesztre, akik munkába akarnak menni vagy a járáson belül a természetben szeretnének sétálni.

Semmilyen kivételek sem lesznek a kijárási tilalom alól?

Kivételt képeznek a súlyosan egészségkárosodottak (ZŤP), a 15 évesnél fiatalabbak és a 65 évesnél idősebbek. Ők a jelenlegi korlátozásokat betartva negatív teszteredmény nélkül is elhagyhatják otthonukat. Továbbra sem hagyhatják el a járást, de például kimehetnek a természetbe sétálni.

Tehát ha idős vagyok, teszt nélkül is kimehetek a szabadba sétálni?

A járáson belül igen. A 65 év felettiek ugyan elmehetnek tesztre, de ez csak önkéntes, az eredményeket nem fogják tőlük elkérni.

A kezelőorvosom elutasíthatja a kivizsgálásomat, ha nem lesz negatív tesztem?

Nem. Az egészségügyi ellátásra való jog mindenkinek az alkotmányos joga, az orvos nem utasíthatja el a páciensek kivizsgálását; semmilyen törvény, előírás vagy határozat sem jogosítja fel erre. Ha mégis megtenné, akkor az esetet jelenteni kell az egészségfelügyeleti hivatalnál, amely eljárást indíthat az ügyben.

Meddig tartanak ezek a szigorúbb előírások?

Országos szinten február 2-ig. Eddig a dátumig kell kijáráskor szükség esetén felmutatni a január 18-a és 26-a, vagy ezután elvégzett teszt negatív eredményét.

Mi lesz február 2-a után? Változnak ekkor a szabályok?

Itt érkezik az első törésvonal. A rosszabb járványügyi helyzettel rendelkező járások lakosainak ismételten el kell menniük tesztre, a szigorú kijárási tilalom ezekben a járásokban február 7-ig fog tartani.

Tehát a korábbi tesztek február 3-tól már nem lesznek érvényesek?

Pontosan. Február 3-tól új tesztre lesz szükségük azoknak, akik járványügyi szempontból rosszabb járásban élnek.

Honnan fogom tudni, hogy a járványügyi helyzet szempontjából rosszabb vagy jobb régióban élek?

Marek Krajčí egészségügyi miniszter január 29-én, pénteken tart egy sajtótájékoztatót, ahol bejelenti, melyik 37 járásban lesz szüksége az embereknek a továbbiakban is negatív tesztre, ha munkába vagy természetbe akarnak menni. A maradék 36 járásban ez már nem lesz kötelező. Pozsonyt és Kassát, amelyekben több körzet van, egy járásként fogják kezelni.

Hol tesztelnek?

Főként azokon a mintavételi pontokon, amelyek jelenleg is működnek. Ezen kívül az önkormányzatoknak, polgármestereknek el kell intézniük, hogy községükben ezen felül, új tesztelési pontokat is megnyissanak. Ha egy községben ezt nem sikerül megszervezni, akkor a lakosoknak a szomszédos településre vagy városba kell elmenniük, egyszerűen meg kell keresni azt a legközelebbi mintavételi pontot, ahol elvégzik a tesztet.

Ha nem találok ilyen helyet és objektív okokból nem tudom abszolválni a tesztet, kapok kivételt, vagy valamilyen igazolást, mely alapján elhagyhatnám az állandó lakhelyemet?

Nem. Mindenkinek saját magának kell bebiztosítania a következő napokban a negatív teszteredményt. Az állam ezen a téren a lakosokra,illetve az önkormányzatokra hárította a felelősséget.

Elfogadják a PCR-vizsgálatról szóló eredményt is?

Igen, ám ennek árát nem téríti az állam.

Elfogadják a külföldi PCR-tesztek vagy antigéntesztek eredményét?

A PCR-tesztek eredményét elfogadják, az antigéntesztek esetében viszont csak a szomszédos országokban elvégzett teszt eredménye lesz érvényes.

Már egy hónapja csak otthon vagyok, otthonról dolgozom. Akkor is el kell mennem tesztre?

Ha sehova nem jár, csak néha üzletbe, akkor nem lesz szüksége tesztre. Üzletbe, drogériába, patikába vagy orvoshoz továbbra is lehet menni negatív teszteredmény nélkül.

Akkor is szükségem lesz a negatív tesztre, ha január 27-e után postára megyek?

Igen.

Ha olyan járásban lakom, amely járványügyi szempontból a jobbak közé fog tartozni, meglátogathatom majd február 3-tól a rokonaimat?

Nem. A családlátogatások továbbra is tilosak lesznek. Ezekben az úgymond jobban teljesítő járásokban tulajdonképpen ugyanolyan szabályok lesznek érvényesek február 3-tól, mint jelenleg. Annyi lesz a különbség, hogy már nem lesz szükségük negatív tesztre, ha postára, munkába vagy a természetbe mennek.

Kinyitnak legalább februártól azok az üzletek, amelyek zárva vannak?

Nem. Egyelőre ezen a téren sem történik változás.

El kell mennem fodrászhoz. Negatív teszttel elmehetek január 27-től?

Nem, ahogy kozmetikushoz, úgy fodrászhoz sem lehet elmenni. Az egyetlen lehetőség, hogy megkéri azt, akivel egy háztartásban él, hogy nyírja meg. Ellenkező esetben ki kell bírni, míg újra kinyitnak a fodrászatok.

Sürgősen új kabátot kell vennem, mit tegyek?

Az egyetlen lehetőség, hogy online, az interneten keresztül rendel kabátot, s abban fog bízni, hogy a kiválasztott méret megfelelő lesz. Ha nem, akkor vissza kell küldenie és újat kell rendelnie, az üzletek ugyanis még minimum február közepéig zárva maradnak.

A kijárási tilalom jelenleg február 7-ig tart. Ezután végleg véget ér?

Elvileg tovább is tarthat, de ehhez a kormánynak meg kellene hosszabbítania a veszélyhelyzetet is, amely jelenleg ugyancsak február 7-ig tart. A kormány egyszerre csak további 40 nappal hosszabbíthatja meg a veszélyhelyzetet, ám ezt a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Már átestem a Covid-19-megbetegedésen. Ilyen esetben is el kell mennem tesztre, szükségem lesz a negatív eredményre?

Nem. Az egészségügyi miniszter szerint azoknak, akik már legyőzték a koronavírust és kigyógyultak a megbetegedésből, nincs szükségük tesztre. A kezelőorvosuktól kell kérniük igazolást, hogy átestek a megbetegedésen. Ez az igazolás nem lehet öregebb három hónapnál.

Már megkaptam a koronavírus elleni oldás első adagját? Nekem is el kell mennem tesztre?

Igen. Azokra, akik megkapták az első vakcinát, ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint mindenki másra. Csak azok mentesülnének a tesztelés alól, akik minimum 14 nappal korábban már megkapták a második vakcinát. Ilyen személy Szlovákiában jelenleg nincs, ugyanis a tesztelés csak január 26-án indult.

Kinyitnak januárban az óvodák és az iskolák?

A legnagyobb valószínűséggel nem. Az oktatási miniszter úgy gondolja, hogy ha a helyzet jelentősen javulna, akkor február 1-től életbe lépne a járványügyi szakértők által kidolgozott úgynevezett Covid-automata, amelyet a kormány még tavaly decemberben fogadott el. Ennek értelmében az ország összes járása bordó színűre kapcsolna át. Ebben a színben korlátozások nélkül kinyithatnák az óvodákat és alapiskolák alsó tagozatát. A 10 évesnél idősebb gyerekek, az 5. osztálytól a 9.-ig, csak akkor térhetnének vissza az iskolákba, ha negatív teszttel rendelkeznének.

Tehát az alsó tagozatosoknak nem lesz szükségük tesztre?

Nem, a 10 évesnél fiatalabb gyermekeknek nem kell majd részt venniük az iskolalátogatás kapcsán később bevezetésre kerülő tesztelésen.

Az egészségügyi miniszter viszont azt mondta, hogy a Covid-automata legkorábban február 8-tól léphet hatályba.

Igen. Az oktatási miniszter egy optimálisabb forgatókönyvről beszélt, amikor közölte: már február 1-től visszatérhetnének a gyerekek az iskolába. Az egészségügyi miniszter szerint a reálisabb időpont a február 8., Krajčí szerint ekkor léphet életbe a Covid-automata.