Kaliňák családi okokból lelép

Az év végéig levélben értesíti Andrej Danko házelnököt, hogy lemond képviselői mandátumáról. Állítása szerint többet akar foglalkozni a családjával, emellett szerinte a parlamenten kívül szabadabb lesz, több dologról beszélhet és védheti a Smer jó hírnevét is.

Kaliňák a Smerből nem lép ki, és azt tervezi, hogy megújítja ügyvédi praxisát. Arról egyelőre nem beszélt, hogy később visszatérne-e a politikába. A 2020-as parlamenti választással kapcsolatban azt mondta, még nem érkezett el az ideje annak, hogy döntsön arról, jelölteti-e magát képviselőnek. „Hogy melyik folyón kelek át, azt akkor mondom meg, ha odaérek a partjához. Még nem vagyok ott” – mondta. Kaliňákot a törvényhozásban Darina Gabániová (Smer) váltja, aki ebben a választási ciklusban már volt parlamenti képviselő, éppen azzal veszítette el mandátumát, hogy Kaliňák a miniszteri székből visszatért a parlamentbe.

Az ellenzéki SaS elnöke, Richard Sulík és az ugyancsak ellenzéki OĽaNO frakcióvezetője, Veronika Remišová úgy véli, a volt belügyminiszter túl későn hozta meg ezt a döntést. „Csak az fontos, hogy ez az ember elnyerje méltó büntetését“ – mondta Sulík. Szerinte Kaliňák már senkit sem érdekel, Remišová a minimális tisztesség jelének tarja a távozását. Kaliňák a Kuciak-gyilkosságot követő tüntetések után mondott le, neve rendszeresen felbukkant a Smer legnagyobb botrányaiban. Grigorij Mesežnikov politológus lapunknak azt mondta, nem lepte meg a bejelentés, és nem is jelenti azt, hogy Kaliňák végleg távozik a politikából, éppen ellenkezőleg. Lépése valószínűleg azt a célt szolgálja, hogy egy kényelmesebb pozíciót alakítson ki magának: tagja marad a Smernek, és nem kell részt vennie a parlamenti csatározásokban. Mesežnikov szerint a döntése mögött az állhat, hogy kényelmesebb körülmények között tudjon felkészülni a következő parlamenti választásokra.

A Denník N információi szerint Kaliňák távozása már szeptembertől ért, a Smer egyes képviselő kérték ezt tőle. A napilap szerint a pártban arra készültek, hogy Kaliňák bármelyik parlamenti ülés előtt belejelentheti, hogy lemond mandátumáról.

Martin Glváč (Smer), a parlament alelnöke a volt belügyminiszter távozásáról azt mondta: „Már korábban megelőlegezte ezt a döntést. Az ünnepek alatt valószínűleg rájött, mit veszít, ha a parlamentben marad.”

Robert Kaliňák, a vállalkozóból lett politikus

Robert Kaliňák még diákként ismerte meg Robert Ficót, a pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Karán találkoztak. A későbbi háromszoros belügyminiszter azonban nem azonnal lett Fico legszorosabb politikai szövetségese. Kaliňák először üzletemberként futott be. A Smer második embere szórakozóhelytulajdonosként kezdte. A kilencvenes években az első bárját a későbbi köztársasági elnök, Ivan Gašparovič segítségével nyitotta meg Pozsonyban. A maffiatörténetek által fémjelzett kilencvenes években Kaliňák barátságot kötött Ján Počiatekkel, akivel közös hobbijuk volt: a drága motorkerékpárok szeretete. Később Steam&Coffee néven közös kávéházláncot nyitottak – később Počiatek is a Fico-kormányok minisztere lett. Kaliňák a mesés vagyonát saját állítása szerint abból szerezte, hogy megfelelő részvényekbe fektette a pénzét.

Első belügyminiszteri ciklusát a Hedvig-ügy bélyegezte meg. 2006-ban a nyitrai diáklányt két ismeretlen megverte, de Kaliňák azt állította, Hedvig csak kitalálta az őt ért támadást. Hedvig ügye csak idén ért a végére, amikor a magyar ügyészség, amelynek a szlovák hatóságok továbbították az ügyet, megállapította, ma már nem dönthető el, mi történt a 12 évvel ezelőtti támadás idején.

Kaliňák háromszor töltötte be a belügyminiszteri posztot, megbízatási idejéhez számos botrány fűződik. Egy alkalommal a rendőrök jogtalanul vettek őrizetbe egy kazah újságírónőt, aztán egy gyakorlat során a belügyhöz tartozó rendőrség robbanóanyagot helyezett egy Írországba tartó turista poggyászába. A robbanószert a szlovákiai rendőröknek meg kellett volna találniuk, de ez nem sikerült. Ezért a parlament le akarta váltani Kaliňákot. De felemlegethetjük azt az esetet is, amikor a rendőrök megfelelő ok nélkül egy olyan autóra lőttek, amelyben fiatalok utaztak. A közelmúltban az a gyanú merült fel, hogy a belügyminiszter még tavaly kölcsönadta a kormánygépet egy vietnámi delegációnak, amely aztán a délkelet-ázsiai ország egy állampolgárának elrablására használta azt. Kaliňák és Počiatek neve egy adócsalási üggyel kapcsolatban is felmerült, amely során 75 millió euró adóvisszaélést követhettek.