Jurinová és Viskupič is lemond a képviselői mandátumáról

Erika Jurinová és Jozef Viskupič, az OĽANO a priatelia megválasztott parlamenti képviselői lemondanak a mandátumukról, továbbra is a megyeelnöki posztjukat töltik be. Erről közösen számoltak be keddi sajtótájékoztatójukon. Július Jakab és Rastislav Krátky foglalhatja el helyüket a törvényhozásban.