Jövőre lassan eltűnhetnek a pénztárcánkból az eurócentek

Az Európai Bizottság már régebben elismerte, hogy az 1 és 2 eurócentes érmék előállítása gazdasági értelemben egyértelműen ráfizetéses, miközben a tagállamok ezzel kapcsolatos összesített veszteségei eurómilliárdokban mérhetők. Az elmúlt években épp ezért Szlovákiában is több olyan kezdeményezés látott napvilágot, amelyekkel a legkisebb címletű érmék számát szerették volna visszafogni, ezek azonban megmaradtak a tervek szintjén.

A pénzügyminisztérium most egy újabb javaslattal rukkolt elő. Az árakról szóló törvény módosításán keresztül szeretné visszafogni az apópénz használatát. Eduard Heger pénzügyminiszter szerint az 1 és 2 centes érméket nem vonják ki teljesen a forgalomból, így továbbra is törvényes fizetőeszköznek számítanak majd. Az üzletekben azonban a vásárlásért fizetett végösszeget a kereskedők úgy kerekíthetik majd a matematikai kerekítés szabályai szerint, hogy a vásárlónak ne kelljen használnia ezeket az érméket. A pénzügyminisztérium a honlapján (www.mfsr.sk) közzétette a részletes útmutatót arról, milyen módszerrel kerekítik majd az árakat. Ha például a vásárlás végösszege 3,66 euró lesz, és készpénzben szeretnénk fizetni, akkor ezt 3,65 euróra kerekítik. Ha azonban kártyával fizetünk, akkor marad az eredeti összeg, vagyis a számlánkról 3,66 eurót húznak le. A szaktárca számításai szerint az újítás a kereskedők és a vásárlók számára is előnyös megoldást jelent majd, miközben az ezzel kapcsolatos esetleges költségek elenyészőek. A pénzügyminisztérium már tárcaközi egyeztetésre bocsátotta a javaslatát, és ha ezt a parlament is elfogadja, akkor a tervek szerint a jövő év elejétől léphet életbe.