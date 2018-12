Jövőre is kénytelenek lesznek fizetésemelést adni a cégek

Elemzők szerint a helyzet már annyira kiélezett, hogy egyes cégek emiatt el is hagyhatják az országot. Jövőre átlagosan 6–8 százalékkal nőhetnek a fizetések, elsősorban az akut munkaerőhiány miatt – derül ki a Grafton Slovakia munkaközvetítő ügynökség friss elemzéséből. „Ha nem sikerül enyhíteni a munkaerőhiányt, a bérek további növekedése miatt egyes cégek akár a Szlovákiából való kivonulás mellett is dönthetnek” – nyilatkozta Miroslav Garaj, a Grafton Recruitment CZ&SK ügyvezető igazgatója. Szerinte végre a hazai cégek nagy része felfogta, hogy ha meg akarja tartani alkalmazottait, akkor anyagilag is meg kell becsülni őket. „Ehhez hozzásegített az is, hogy az új szabályok szerint a cégeknek közzé kell tenniük az általuk garantáltan kifizetett minimális bért” – tette hozzá Garaj.

„Azoknak a cégek, amelyeknek jó a hírneve és az alkalmazottaikat rendesen megfizetik, az alacsony munkanélküliség ellenére sem jelent gondot a munkaerő-toborzás. Viszont azok a vállalkozások, amelyek képtelenek rugalmasan válaszolni az új kihívásokra, 7–8 hónapig, de akár egy évet is eltart, amíg feltöltik a szabad munkahelyeket” – mondta Andrej Gurín, a Grafton trencséni fiókvezetője. Szerinte továbbra is szakmunkásból van a legkevesebb, továbbá nehezen találni már szakorvost, valamint tapasztalt autó- és gépipari mérnököket. (mi, TASR)