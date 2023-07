Jóval több az özvegy nő Szlovákiában, mint a megözvegyült férfi

„Hagyományosan több az özvegy nő, mint a férfi, ezt nem csupán a nemek közötti elhalálozási különbség okozza, hanem a férfiak és a nők eltérő újraházasodási mutatói is. Az adatok évtizedek óta azt mutatják, hogy a férfiak nagyobb eséllyel nősülnek újra, mint mennek férjhez ismét az özvegy nők. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy sokkal több az özvegy nő” – mindezt e 2021-es népszámlálás is alátámasztotta. „Jelentős mértékben nőtt az egyfős háztartások száma, és ezen belül is az 55 évnél idősebb, egyedül élő nők aránya” – tette hozzá a szóvivő.