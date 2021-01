Jóváhagyta a parlament a második hullámmal kapcsolatos intézkedéseket

A COVID-19 elleni oltást az orvosi rendelőn kívül is be lehet adni. A vakcina soron kívüli beadása miatt pénzbírságot szabhatnak ki. Csütörtökön fogadták el a parlamenti képviselők a COVID-19-járvány második hullámával kapcsolatos intézkedéseket. A javaslatot a jelenlévő 89 képviselő közül 79 támogatta, heten szavaztak ellene. A szavazással zárult a rendkívüli ülés.

A COVID-19 elleni oltást az orvosi rendelőn kívül is be lehet adni. A vakcina soron kívüli beadása miatt pénzbírságot szabhatnak ki. Csütörtökön fogadták el a parlamenti képviselők a COVID-19-járvány második hullámával kapcsolatos intézkedéseket. A javaslatot a jelenlévő 89 képviselő közül 79 támogatta, heten szavaztak ellene. A szavazással zárult a rendkívüli ülés.

10 ezer eurós büntetés szabható ki az oltási sorrend be nem tartásáért. Juraj Šeliga (Za ľudí) és Ondrej Dostál (SaS) módosító javaslata egyértelműen megfogalmazza a részleteket.

Tesztelni a rendelőn kívül is lehet. A 18 évesnél idősebb, harmadikos és negyedikes egészségügyi szakközépiskolások is elvégezhetik a mintavételt, az egészségügyi dolgozók pedig önkéntesként is részt vehetnek a munkában.

A változások a közbeszerzési törvényt is érintik, és a várakozási idő betartásának kötelezettsége alóli mentességet kiterjeszti minden közvetlen tárgyalásos eljárásra. Az emberi élet és egészség védelme céljából hatékonyabbá teszik a kötelezettségek betartatását.

Pontosítják az állami vagyon kezelésének szabályait is, ami a védőfelszerelésre, a tesztekre, az oltóanyagokra, a gyógyszerekre, az orvosi eszközökre vonatkozik. Ezzel egyidejűleg kiigazítják a levélben történő szavazás szabályait, az árverések lebonyolításának rendszerét.

A plénum elfogadta Petra Krištúfková (Sme rodina) a veszélyhelyzet idején a munkaviszonyon kívül végzett munkából származó jövedelemről szóló módosító javaslatát is.

Veszélyhelyzet idején az álláskeresők is részt vehetnek a járványellenes intézkedések végrehajtásában, segíthetnek a tesztelésnél, vagy az oltópontokon.