Jön az uniós pénz, de be kell tartani a jogállamisági feltételeket

Az értékekért, átláthatóságért és a jogállamiságért felelős uniós biztos, az Európai Bizottság (EB) alelnöke Věra Jourová (ANO) többnapos látogatást tett Szlovákiában. Csütörtökön tárgyalt Robert Fico (Smer) miniszterelnökkel, Peter Kmec (Hlas) helyreállítási tervért felelős miniszterelnök-helyettessel, Robert Kaliňák (Smer) védelmi miniszterrel, Boris Susko (Smer) igazságügyi és Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) kulturális tárcavezetővel. Pénteken pedig Maroš Žilinka főügyésszel találkozott.

Az uniós pénzek

Az egyeztetések után Jourová világosan leszögezte, senki, így az Európai Bizottság (EB) sem szeretné, ha Szlovákiától megvonnák az újjáépítési alapból lehívható támogatásokat, de a szlovák kormánynak garantálnia kell, hogy a források felhasználása során nem kerül sor visszaélésekre. „Jogi garanciákat kell kapnunk, hogy a pénzekkel nem élnek vissza” – mondta csütörtökön pozsonyi sajtótájékoztatóján arra utalva, hogy törvényi szintű garanciákat szeretnének. Korábban az EB már kifogásolta, hogy a büntető törvénykönyv módosítása, ezen belül a korrupcióért adható büntetések csökkentése és a Speciális Ügyészség felszámolása, ebben a tekintetben magyarázatra szorul. Jourová most arról beszélt, a szlovák kormány által adott magyarázat nem elégséges. „Arra számítok, hogy tovább levelezünk ebben az ügyben” – tette hozzá azzal, további részletekre kíváncsiak. Így például arra, miként garantálják, hogy az uniós pénzek biztonságban legyenek. Jourová elsősorban az ügyészségen kialakult helyzetet kifogásolta, látni szeretnék például, hogyan vizsgálják ki azokat az eseteket, amelyekkel a felszámolt Speciális Ügyészség foglalkozott.

Pénteken aztán Fico és Kmec közös sajtótájékoztatót tartott a témában, ahol a miniszterelnök arról beszélt, nem fenyeget, hogy megvonnák Szlovákiától az uniós helyreállítási alap forrásait. Ezt egyébként Jourová nem is állította, de garanciákat kért a megfelelő felhasználásukra. A miniszterelnök továbbá azzal vádolta az ellenzéket, így a Progresszív Szlovákiát, hogy a párt azon dolgozik, vonják meg az országtól a kérdéses forrásokat. Jourová azonban még csütörtökön ennek ellenkezőjéről beszélt. „Senki nem szeretné, ha Szlovákia elesne a pénzektől. Sem a Bizottság, sem a szlovák kormány és az ellenzék sem” – mondta az uniós biztos, és hozzátette, az ügyben korábban tárgyalt az ellenzéki Progresszív Szlovákia vezetőjével, Michal Šimečkával is.

Fico és Kmec arról tájékoztattak, hogy a lehívható 6,4 milliárd euróból, 2 milliárd már megérkezett és hamarosan közel további egy milliárd euró kifizetésére is sor kerül. A források lehívása az ún. mérföldkövek teljesítésétől függ. A pénzből például óvodák és kórházak kapacitásait növelik, környezetvédelmi beruházásokat valósítanak meg.

A civilek mellett

Jourová a civil szervezetekre vonatkozó törvénytervezettel kapcsolatban nagyon határozottan fogalmazott. A kormánypárti SNS képviselőinek indítványa szerint ugyanis, amelyről a parlament már most tárgyal, azoknak az egyesületek a megnevezésébe, amelyek legalább 5000 euró külföldi támogatásban részesülnek, be kell illeszteni a „külföldi támogatással rendelkező szervezet” kifejezést. Az uniós biztos szerint egy ilyen törvény sértené az uniós jogot, és arról beszélt, ez az Európai Unió Bíróságának azon döntéséből következik, amellyel egy nagyon hasonló ügyben elmarasztalta Magyarországot. Ott is hasonló megbélyegzést vezettek be, amiről azonban az uniós bíróság kimondta, sérti az EU-s jogot.

Az RTVS-ügy

Az uniós biztos a kulturális tárcát vezető Šimkovičovával is egyeztetett, de a tárgyalás mindössze harminc percig tartott. Jourová jelezte a miniszternek, hogy az EU milyen követelményeket fogadott el a tagállamok közműsorszolgáltatóira vonatkozóan. „Látnunk kell, hogy minden tagállamban megbízható információforrások vannak. Illetve ne történjen meg az, hogy valahol a közszolgálati médium állami, vagy pártmédiummá válik, ne adj’ isten dezinformációt terjeszt” – szögezte le. Majd konkrétan a szlovák közmédia (RTVS) átalakításával szembeni tiltakozásról beszélt. „Tudom, hogy az RTVS-ben ma fekete napot hirdettek” – mondta és hozzátette, ő is fekete-fehér ruhát visel. Ahogy arról beszámoltunk, a szlovák közmédia alkalmazottainak nagy része feketébe öltözve tiltakozott az ellen, hogy a kormány elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely alapjaiban alakítaná át az intézményt. Az indítvány lehetővé tenné, hogy eltávolítsák Ľuboš Machaj jelenlegi vezérigazgatót, és a legfontosabb döntéseket a kormánykoalíció által kinevezett testület hozza meg. A közmédia munkatársainak tiltakozásához más sajtóorgánumok újságírói is csatlakoztak.

Jourová kijelentette, megvárják, milyen formát ölt majd a végleges törvény és üdvözölte, hogy a javaslatot a parlament rendes és nem gyorsított eljárásban tárgyalja. Mint mondta, az Európai Bizottság nem szól bele a közmédia személycseréibe, viszont aggódik az álhírek elleni harc miatt, mert ezen a téren a közszolgálati intézményeknek megvannak a kötelességei. „Az embereknek joguk van szabadon nyilatkozni, de a közmédiának kötelessége ezt korrigálni” – tette hozzá.