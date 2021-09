Jó évjárat lesz az idei

A szőlőt nem vitte el a tavaszi fagy, és később is kedvezett az időjárás a termésnek. - TASR-felvétel

„Sokat segített az időjárás. Tavasszal a szőlőt nem sújtották a fagyok, nyáron pedig úgy ért be, hogy nem csökkent a savtartalma. Főleg a fehérboroknál lehet kiváló évjárat, és ha néhány hétig kitart a kedvező, meleg időjárás, a vörösborokra sem lesz panasz” – mondta Jaroslava Kaňuchová Pátková, a Szlovákiai Szőlészek és Borászok Szövetségének (ZVVS) ügyvezető igazgatója. A szövetség becslései szerint az idei termésből 35 millió liter bor készülhet, 10 százalékkal több a sokéves átlagnál.

„A növekedés annak is köszönhető, hogy egyre több szőlészetben modernebb technológiával folyik a termesztés. Ezekben megfelelő trágyázással a 7–10 tonnát is elérheti hektárhozam”

– tette hozzá Kaňuchová Pátková.

Szükség is lenne a hazai termelők felfutására, hiszen továbbra is csupán az itteni kereslet 54 százalékát képesek kielégíteni, a többi bort külföldről hozzák be. Viszont az olcsó, ám silány importborok tisztességtelen konkurenciát jelentenek a hazai gazdáknak. „A szőlészeknek és borászoknak sokat segítene, ha az állam nagyobb védelmet biztosítana nekik a dömpingárakat kínáló importőrökkel szemben. Emellett több támogatás kellene új szőlőültetvények telepítésére is” – figyelmeztet Emil Macho, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) elnöke.

A borászok már igényelhetik a beruházásokra nyújtott 2021/2022-es állami támogatásokat, az Agrárkifizető Ügynökség október 15-éig adott időt, külön figyelmeztetve, hogy aki lekési az időpontot, nem kap támogatást. Az űrlapokat és a részletes információkat az Agrárkifizető Ügynökség honlapján (www.apa.sk) találják a gazdák.