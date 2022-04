Javul a járványhelyzet, enyhülnek az intézkedések

Az új szabályok alapján csütörtöktől már csak az egészségügyi intézményekben és az idősotthonokban marad kötelező az FFP2-es maszk viselése.

További fontos változás, hogy már senkinek sem kell karanténba mennie, ha kapcsolatban volt egy fertőzött személlyel. A korábbi előírások alapján azoknak a személyeknek kellett karanténba vonulniuk, akik közeli kapcsolatba kerültek egy pozitív teszteredménnyel rendelkező személlyel, és nem oltatták be magukat a koronavírus elleni oltás harmadik dózisával. Ez azonban csütörtöktől megszűnik, már csak akkor kell izolálni magunkat, ha tüneteket észlelünk és pozitív lesz a tesztünk. Az izoláció hossza nem változott, továbbra is 5 nap, feltéve, ha az utolsó 24 órában nem volt semmilyen tünetünk. Ha volt, akkor a körzeti orvosnak kell döntenie arról, mikor szabadulhatunk. Fontos még kiemelni, hogy az izoláció lejárta után 5 napig még viselnünk kell az FFP2-es védőeszközt a nyilvános helyeken.

Ján Mikas országos tiszti főorvos megjegyezte: kivételes esetekben a körzeti orvos dönthet úgy, hogy karanténba küld valakit azután, hogy kapcsolatban volt egy fertőzöttel. Például abban az esetben, ha az adott személy veszélyt jelenthet a munkahelyén egy immunhiányos páciensre.

Feleannyi fertőzött

A korlátozások feloldása azért is következhetett be, mert az országban továbbra is gyorsan javul a járványhelyzet. Ami az újonnan azonosított fertőzöttek heti átlagát illeti, a korábbi adatokhoz képest ismét jelentős visszaesés történt: két héttel ezelőtt még naponta 3273 beteget regisztráltak, most viszont már csak 1798-at. Ez 45 százalékos csökkenésnek felel meg, vagyis a napi fertőzöttszám egy hét alatt csaknem megfeleződött.

A javuló tendenciának nem az az oka, hogy egyre kevesebb tesztet végeznek. Erről árulkodik a PCR-tesztek pozitivitási aránya is, amely a járvány csúcspontján szinte hetekig 50 százalék felett mozgott, vagyis minden második letesztelt személynél kimutatták a vírust. A pozitivitás most 29 százalékos, vagyis nem vagyunk messze attól, hogy már csak minden negyedik mintában mutatják ki a fertőzést.

A kórházban kezelt páciensek száma szintén visszaesett: egy héttel ezelőtt még 1500 felett volt a mutató, most viszont már csak 1156 személyt kell bent tartani. Közülük 724-en kifejezetten a vírus miatt kerültek be, viszont a többi 432 betegnél csak másodlagos diagnózisként mutatták ki a fertőzést. A minisztérium adatai szerint naponta átlagban 82-en kerülnek be a kórházba, 60 százalékuk nincs beoltva.

További jó hír, hogy a lélegeztetőgépre kötött betegek száma is csökken, jelenleg 29 ilyen pácienst jegyez a tárca (az előző héten még 39-et jegyzett).

A halálesetek száma azonban sajnos még így is magas, naponta átlagban 30 személy veszti életét közvetlenül vagy közvetetten a megbetegedés miatt. Szlovákiában eddig összesen 23 802 áldozatot követelt a koronavírus.

Napi 30 ezer oltott?

Bár a sajtóban még viszonylag sokat emlegetik a fertőzöttek vagy a kórházban kezeltek számát, viszont az oltásról egyre kevesebb szó esik. Ennek az az oka, hogy már az egészségügyi minisztérium sem hangoztatja annyira a napi beoltottak számát. A tárca Facebook-oldalán korábban naponta közzétette a friss vírusadatokat, és az első helyen az oltottak száma szerepelt. A legutolsó ilyen bejegyezést március 31-én tették közzé.

A covid-19.nczisk.sk nevű holnapon, ahol korábban részletes grafikonokat lehetett találni az oltásokkal kapcsolatban, most már eltűntek az adatok. Egyedül a korona.gov.sk nevű weboldalon lehet arra vonatkozó adatokat találni, hogy naponta hányan vették fel a vakcinát.

Az utóbbi napok adatai azt mutatták, hogy az első adag iránt szinte teljesen megszűnt az érdeklődés. Már az egész áprilisra is az volt jellemző, hogy naponta tízesével, ritkább esetben százasával jelentkeztek az érdeklődők a vakcina iránt, de például április 15-én éw 16-án már egyáltalán nem változott az első adagot felvevők száma, és április 17-én is csak eggyel nőtt, így lett egész pontosan 2 790 329 fő. A korona.gov.sk weboldal alapján azonban április 18-án már 2 820 896 személy vette fel az első adagot. Egy nap leforgása alatt ez mintegy 30 567 főnek felelne meg, ami jelen helyzetben igencsak valószínűtlennek tűnik. Éppen ezért felkerestük az egészségügyi minisztériumot, és rákérdeztünk a hirtelen növekedés okára, de Zuzana Eliášová szóvivő az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) sajtóosztályához irányította lapunkat.

Az NCZI cikkünk megjelenéséig nem reagált a kérdésünkre.