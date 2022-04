Hivatalos! Holnaptól eltörlik a maszkviselést

Április 21-től eltörlik az általános beltéri maszkviselésre vonatkozó kötelezettséget – jelentett be Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter a kormány szerdai ülését követően. Már csak a kórházakban és az idősotthonokban marad érvényben az FFP2-es védőeszköz viselése.

Pozsony | Április 21-től eltörlik az általános beltéri maszkviselésre vonatkozó kötelezettséget – jelentett be Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter a kormány szerdai ülését követően. Már csak a kórházakban és az idősotthonokban marad érvényben az FFP2-es védőeszköz viselése.

Ján Mikas országos tiszti főorvos kiemelte, már a boltokban, a tömegközlekedési eszközökön és a tömegrendezvényeken sem kell felvenni a védőeszközt, ugyanakkor a kockázatosnak számító csoportok számára továbbra is erősen ajánlott a maszkviselés.

„Ne ítéljünk el senkit, ha félti az egészségét”

– jegyezte meg Mikas.

Az általános kötelezettség eltörlése már csak a kórházakra és az idősotthonokra nem vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy ha ezekben az intézményekben meg szeretnénk látogatni a hozzátartozóinkat, akkor ott még fel kell venni az FFP2-es védőeszközt. Emellett az alkalmazottaknak is viselniük kell a védőeszközt.

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZSR) azonban az említett intézményekkel kapcsolatban is tesz majd néhány kivételt. Például azoknak az alkalmazottaknak, akik bőrbetegségben szenvednek, és az FFP2-es maszkok viselése csak rontana az állapotukon, elegendő az egyszerű sebészi szájmaszk viselése is. Sőt, ha éppen egyedül tartózkodnak az adott teremben, akkor nincs szükség semmilyen védőeszközre. Nem kell továbbá maszkot viselniük a hat év alatti látogatóknak, a különféle mentális betegséggel küzdő személyeknek, és arra az időre is le lehet venni a védőeszközt, amíg a közös étkezőben ételt vagy italt fogyasztunk.