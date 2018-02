Járvány: rohamosan terjed az influenza

Csaknem megduplázódott egy hét alatt a légúti és influenza jellegű megbetegedések egyébként is magas száma.

Az elmúlt hét napban közel 90 ezer beteget regisztráltak a rendelőkben. Pontosan 86 761 légúti és influenzaszerű megbetegedést jelentettek az orvosok a közegészségügyi hivatalnak, ami már magasan a járványhatár feletti érték. A betegek száma egy hét alatt több mint 75%-kal emelkedett. Százezer emberre 4412 beteg jutott, ami több mint kétszerese például a csehországi adatnak.

A gyerekek és a fiatalok körében a legsúlyosabb a helyzet, köztük 10 ezer körüli volt az elmúlt héten a 100 ezer főre jutó megbetegedések száma, azaz szinte a korosztály 10 százaléka megbetegedett az elmúlt héten. A legsúlyosabb a helyzet Pozsony megyében, a legkevesebb beteget pedig Besztercebánya megyéből jelentették. A felnőtteknél csak mintegy 2000 beteg jut 100 ezer főre.

Az elmúlt héten összesen 258 oktatási intézményben szünetelt a tanítás az influenza miatt, 152 óvodát és 106 iskolát zártak be, mert a gyerekek többsége beteg volt. A legtöbb óvoda – 34 – Kassa megyében zárt be, az alapiskolák közül viszont Nyitra megyében kellett a legtöbb helyen influenzaszünetet elrendelni – ott 25 iskola zárt be. Országosan összesen 13 középiskolában is fel kellett függeszteni a tanítást, a legtöbb, 3-3 iskola Nyitra, Kassa és Eperjes megyében zárt be.

Az influenza megelőzésének egyik leghatékonyabb módja a védőoltás, azonban most már késő kérni. A megelőzést segítheti a fokozott higiénia, és kerülni kell a kapcsolatot a betegekkel, mivel a náthaláz cseppfertőzéssel terjed. A betegséget ki kell feküdni, nem szerencsés, ha valaki influenzásan is emberek közé jár, mivel szövődmények alakulhatnak ki nála, és terjeszti a betegséget. (lpj)