Járatokat töröl a Ryanair

Ha pedig ezt követően sem tudják kiharcolni követeléseiket a pilóták, akkor szeptemberben már egy nappal hosszabb, háromnapos munkabeszüntetéssel fenyegetnek – ennek időpont szeptember 2-4. Nem csak a brit pilóták szüntetik be a munkát, hiszen tegnap az ír fapados portugál személyzete kezdte meg az ötnapos sztrájkot. Ha a munkabeszüntetés a Pozsonyból, Kassáról és Budapestről induló utasokat is érintheti, hiszen a Nagy Britannia felé tartó, illetve az onnan érkező járatoknál késés, és járattörlés is előfordulhat. Pozsonyból ez a Londonba, Dublinba, Manchesterbe, Leedsbe, Edinburghba, és Birminghambe tartó utasokat érintheti, Kassáról csak a Londonba tartó járat érintett, míg Budapestről az alábbi célállomások érintettek: London Stansted, Manchester, Edinburgh, East Midlands, Dublin és Bristol.

Így, ha ma és holnap (vagy a későbbi, szeptemberi időszakban) utazna a felsorolt célállomások egyikébe, akkor fokozottan figyelje a légitársaság weboldalát, ahol az esetleges járattörlésről is értesítik az utasokat. Az ilyen esetekben az utasokat a légitársaságnak át kell foglalni egy másik járatra, ám mivel fapadosról van szó, ezek a fuvarozók – szemben a nemzeti légitársaságokkal, amelyek a partnercégek járataira is átfoglalják az utast – csak a saját járataira foglalják át az utasokat, és előfordulhat, hogy a következő gép csak két-három nap múlva közlekedik.