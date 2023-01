Január végén lekapcsolják az önkormányzatok a közvilágítást

A települések vezetői erről a Szlovákia Városok és Falvak Társulása Kamarájának (ZMOS) keddi online megbeszélésén egyeztek meg – tájékoztatott Jozef Božik, a kamara elnöke, a ZMOS alelnöke.

„A közös célunk, hogy figyelmeztessük a kormányt, itt az ideje, hogy elkezdjen foglalkozni az önkormányzatok problémáival. A kormány 600 millió eurót vett el az önkormányzatoktól, ráadásul dacára az ígéreteknek, semmi sem történik a magas energiaárak kompenzálása terén” – jelentette ki Božik, hozzátéve, hogy a biomassza vagy a faforgács drágulását sem kompenzálta a kormány.

Állítása szerint az önkormányzatok számára nem maradt más, mint a nyomásgyakorlási akciók, hogy az illetékesek végre ne saját magukkal legyenek elfoglalva, hanem az állampolgárok, az önkormányzatok problémáival törődjenek, hiszen az önkormányzatok biztosítják a lakosság számára a szolgáltatások 70 százalékát.

Fél órára kapcsolják le a közvilágítást, a ZMOS alelnöke szerint a faluk is csatlakoznak a városi önkormányzatokhoz, emellett további akciókat is terveznek, ezekről január végén, február elején egyeztetnek.

A kormány 2022 novemberében jelentette be, hogy a jóváhagyott árplafonnak megfelelően január 1-je és március 31-e között az önkormányzatok 199 eurót fizetnek a villanyáramért megawattóránként (MWh), 99 eurót a gázért. Efelett a költségek 80 százalékát állja az állam.

A gazdasági minisztérium korábban közölte, hogy 2023-ban is folytatódik a gazdasági tevékenységet folytató szubjektumok kompenzálása, és a közigazgatási szubjektumok is kérhetnek árkompenzációt a magas energiaárak miatt. Ezt sok már 2022 decemberében meg is tette. „Emellett a segítség mellett a gazdasági minisztérium intenzíven kereste az optimális megoldást minden közigazgatási szubjektum számára, közösen azokkal a minisztériumokkal, amelynek a hatáskörébe tartoznak. A gazdasági tárca már a kormány elé terjesztette a konkrét javaslatokat” – közölte Mária Pavlusík, a minisztérium szóvivője.