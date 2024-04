Ján Kubiš Pellegrinire fog szavazni a második fordulóban

Kubiš szerint végső soron az egyik vagy a másik politikai tábor embere lesz az államfő, ezért a társadalom megosztottsága inkább elmélyül, mint enyhül – véli. „Azzal, hogy az elnökválasztás első fordulójában politikai preferenciáik szerint szavaztak, két tábor jelöltjét juttatták a második fordulóba a választópolgárok – az egyiket a kormánypárti választók, a másikat pedig az ellenzék egyhangú támogatásával. Ez az ő döntésük, amit tiszteletben tartok” – mondta Kubiš.

Amikor támogatását fejezte ki az egyik jelölt mellett, figyelembe vette azt, hogy milyen kockázatokkal járhat a választás. Rámutatott, hogy Pellegrini a kormánnyal való együttműködést preferálja, amivel szemben számos fenntartása van. Ugyanakkor kiemelte Pellegrini néhány olyan tulajdonságát is, amelyek Kubiš szerint reménykedésre adnak okot. „Támogatja az ország jelenlegi külpolitikai és biztonságpolitikai irányultságát, amely a felelősségteljes EU- és NATO-tagságon alapul. Kijelentette azt is, hogy nem adna kegyelmet vagyon elleni bűncselekmények vagy korrupciós bűncselekmények elkövetőinek" – jegyezte meg Kubiš, és hozzátette, reméli, ha megválasztják, Pellegrini is kiáll a sajtószabadság és az újságírók védelme, a kulturális sokszínűség mellett, és támogatja a költségvetési felelősségvállalást.

Kubiš elmondta, Korčok számos véleményével egyetért, és közel áll hozzá a Szlovákiáról alkotott jövőképe. „Ugyanakkor sok kockázatot is látok. Van olyan vélemény, hogy az államfőnek a kormány ellensúlyának kell lennie, de ezt szerintem nem támasztja alá az alkotmány" - fogalmazott az első fordulóban sikertelenül szerepelt jelölt, és hozzátette, attól tart, hogy az elnöki hivatal második hatalmi központtá válhat.

„Regisztráltam Korčok fontos támogatóinak hangját is, azt, hogy az államfő, és ne a miniszterelnök vegyen részt a végrehajtói szinten zajló EU-csúcstalálkozókon. Bár Korčok visszautasította, de beszélnek az őt támogató erők létrehozásáról is” – mondta Kubiš, aki aggasztónak találja azokat a kijelentéseket, amelyek szerint elavult rendszer az Európai Unió tagállamainak vétójoga.

Az elnökválasztás második fordulójába a szavazatok 42,51 százalékával jutott be Korčok, Pellegrini a voksok 37,02 százalékával. Kubiš a szavazatok 2,03 százalékát szerezte meg az első fordulóban.