Ivan Korčok leadta az elnökjelöltséghez szükséges aláírásokat

Korčok szerint az elmúlt napok és hetek történései azt mutatják, hogy az elnökválasztás rendkívül fontos lesz az ország számára. „Az fog eldőlni, hogy olyan ember kerül-e az államfői székbe, aki a miniszterelnök asszisztenseként fog működni, vagy olyan, aki egyrészt képes az együttműködésre, de arra is, hogy világos álláspontot képviseljen, és egyértelműen szembehelyezkedjen azokkal a dolgokkal, amelyek nincsenek rendben" – mondta a sajtótájékoztatón.

Korčok függetlenséget és pártatlanságot, valamint aktív hozzáállást ígér. Leszögezte, hogy olyan elnök akar lenni, aki az igazat mondja az ebereknek, és bátorítja őket. Rámutatott, hogy nem lehet a hatalmat egyetlen garnitúra kezébe adni, kiegyensúlyozottságra van szükség. Ez azonban még nem elég, mondta, és hozzátette, ellensúlyozni is kell bizonyos helyzetekben. Példaként említette a jelenlegi helyzetet, amikor a kormánykoalíció "mélyen beavatkozik az igazságszolgáltatásba", és azt is aggasztónak találja, hogy a kormány "fordulatot hajtott végre" a külpolitikában, és furcsa szövetségeket köt. Korčok a kormánykoalíció, és az összes demokratikus párt szavazóinak voksaiért is küzdeni fog. Elképzeléseit felvázolja az SaS-nek, és találkozót kért Milan Majerskýtől, a KDH elnökétől is.

A törvény értelmében államfőjelöltként indulhat bármely szlovák állampolgár, akinek az országban van az állandó lakhelye, és aki legkésőbb a választás napján betölti a 40 életévét. Elnökjelöltet állítani január 30-án éjfélig lehet. A parlamenti képviselők legalább 15 fős csoportja, vagy a lakosok állíthatnak jelöltet legalább 15 ezer aláírás összegyűjtésével.

A államfőválasztás első fordulója március 23-án, szombaton lesz. Az esetleges második fordulóra április 6-án kerül sor. Zuzana Čaputová köztársasági elnök hivatali ideje 2024. június 15-én lejár. Nem indul újra a tisztségért.

Az elnökválasztási kampány már elkezdődött. A jelöltek félmillió eurót költhetnek a kampányra. A választás előtt 48 órával kampánycsend lép életbe.