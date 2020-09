Ismét két táborra szakadt a koalíció a körvonalazódó abortusztörvény miatt

Az Anna Záborská (OĽaNO) és képviselőtársai által beterjesztetett javaslat több ponton is változtatna a művi terhességmegszakítás jelenlegi körülményein. Az egyik leginkább vitatott pont, hogy az abortuszt kérvényező nők a jelenlegi 48 óra helyett 96 óráig változtathatnának a döntésükön. Ez egyúttal viszont azt is jelenti, hogy a kérvény benyújtása után 4 napig nem végezhetnék el rajtuk a beavatkozást. Záborskáék változtatnának az informálás módján is, a javaslatuk értelmében az orvosoknak minél részletesebben kellene tájékoztatniuk a nőket az abortusz lehető legtöbb aspektusáról, sőt, a művi terhességmegszakítással kapcsolatos reklámokat is betiltanák. A módosításban továbbá szerepel egy olyan kikötés is, mely szerint az egészségügyi okokból elvégzendő abortuszhoz már két, egymástól független orvosi megerősítésre lenne szükség.

Szakmai megalapozottság

A Janka Cigániková (SaS) által vezetett egészségügyi bizottság kedden megvitatta az OĽaNO képviselőinek felvetéseit, és végül nem ajánlották a javaslat elfogadását. Az SaS képviselője ehelyett a koalíciós képviselőkkel összefogva kidolgozott egy módosító javaslatot, mely több ponton is változtatná a Záborskáék által benyújtott dokumentumon. Cigániková ugyanis úgy véli, hogy ezzel a törvénnyel nem segítenének a terhes nőkön, éppen ellenkezőleg, inkább csak nehezítenék a helyzetet egy egyébként is rendkívül komoly döntés meghozásakor. A módosító javaslat kidolgozói egyetértenek abban, hogy csakis akkor van értelme változtatni a jelenlegi törvényeken, ha a művi terhességmegszakítást kérvényező nők számára elérhetővé tennék az abortusztabletta használatát is. Cigániková szerint ez a módszer sokkal kevésbé fájdalmas és kockázatos, mint a terhességmegszakítás sebészi úton, így nem véletlen, hogy más európai országokban már 30 évvel ezelőtt engedélyezték a használatát. A képviselőnő hozzátette: ezt alátámasztja az orvosok általános szakvéleménye is, amelyet egyébként az OĽaNO képviselői figyelmen kívül hagytak. Cigániková állítja, miután Záborskáék beterjesztették javaslatukat a parlament elé, különféle leveleket kapott a szakmai szervezetektől, egyebek mellett a Szlovák Nőgyógyász-Szülész Társaságtól (SGPS), amely ellenezte a módosítást. A képviselőnő hangsúlyozta, hogy az OĽaNO javaslatából alapvetően hiányzik a szakmai háttér. „Úgy vélem, hogy a vallást nem kellene belekeverni az egészségügybe. Egy ilyen témában a tényekre, valamint a szakértők véleményére kellene alapozni” – jelentette ki az egészségügyi bizottság elnöke, aki elmondta, attól is tart, hogy a Záborskáék által emlegetett részletes tájékoztatás sokkal inkább csak vallási alapú elrettentés lesz, mintsem a problémakör teljes bemutatása.

Nemzetközi vita

Anna Záborská keddi sajtótájékoztatóján több ponton is cáfolta Cigániková kifogásait. Elmondta, az általa benyújtott javaslatot több mint 160 különféle szervezet támogatta, melyek között akadnak kifejezetten szakmai csoportok is. Az OĽaNO képviselője továbbá azt is elmondta, hogy a művi terhességmegszakítással kapcsolatos információkat az orvosok nyújtanák át a terhes nőknek, amelyeket az egészségügyi minisztériumnak is jóvá kell hagynia, így nincs szó arról, hogy a tájékoztatást valamilyen módon befolyásolná az egyház.

Mindezek ellenére a javaslatról már nemzetközi vita is kialakult, miután Mónika Beňová, a Smer európai parlamenti képviselője felemelte a hangját Záborskáék javaslata ellen. Beňová nyílt levelet küldött Boris Kollárnak (Sme rodina), a parlament elnökének, valamint Zuzana Čaputová köztársasági elnöknek, melyben egyebek mellett kifogásolta a terhességmegszakítás előtti 96 órás gondolkodási időt, amely véleménye szerint „nincs összhangban az orvosi tapasztalatokkal, az emberi jogokkal, valamint az Egészségügyi Világszervezet ajánlásaival”. A levelet többek közt aláírták finn, dán, német, osztrák és spanyol európai parlamenti képviselők is.

Zuzana Čaputová a noviny.sk beszámolója szerint tiszteletben tartja a képviselők véleményét, de a törvénnyel kapcsolatban csak akkor foglal állást, ha már ismeri a végső formáját.

Anna Záborská félrevezetőnek nevezte Beňová ellenérveit, szerinte az indoklásában több ponton is tévedett a Smer képviselője.

Kérdőjel

Hogy végül melyik javaslatot fogadja el a parlament, egyelőre nehéz lenne megjósolni. Janka Cigániková saját bevallása szerint nem lát nagy esélyt arra, hogy az ő verziójukat szavazzák meg a képviselők, de azért reménykedik.

Egyelőre az sem teljesen világos, hogy az egyes parlamenti frakciók egyhangúlag beállnak-e valamelyik javaslat mögé, vagy pedig mindenki a saját lelkiismerete szerint szavaz. Az SaS képviselőnője például elmondta, hogy az általuk benyújtott javaslat kidolgozásában részt vett az OĽaNO néhány képviselője is, akik azonban végül nem váltak hivatalos beterjesztőkké, hogy elkerüljék a párton belüli esetleges konfliktust.