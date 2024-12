Ismét határozatképtelen volt a parlament egy szavazásnál

Az arányossági vizsgálatra vonatkozó szabályozással együtt a házszabály is változik: indokolt esetben a kormány felelős tagját más miniszter is helyettesíthetné az európai ügyek bizottságában. Ezzel a javaslattal az ellenzéken kívül nem ért egyet Ján Ferenčák (Hlas), az európai ügyekért felelős parlamenti bizottság elnöke sem. Ő, valamint a Hlas további két képviselője nem jelentkezett be a szavazáskor.